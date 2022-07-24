На Донетчине в результате боевых действий обесточена фильтровальная станция

В Донецкой области в результате боевых действий обесточена Карловская фильтровальная станция, ряд населенных пунктов остались без водоснабжения.

Источник: городской голова Покровска Руслан Требушкин в Telegram

Дословно: "Из-за боевых действий обесточена Карловская фильтровальная станция!".

Детали: По словам Требушкина, возобновление водоснабжения произойдет после проведения всех отладочных работ.

Справка: Как ранее писала УП, Карловская фильтровальная станция обеспечивает водоснабжение городов Белозерское, Белицкое, Горняк, Доброполье, Мирноград, Новогродовка, Покровск, Селидово, Украинка, а также поселков городского типа: Александровка, Водянское, Вишневое, Желанне, Кураховка, Святогоровка, Острый, Цукурино, Балаган, Беззаботовка, Григоровка, Зоряное, Водяное, Орловка, Ласточкино, Проминь, Нововодяное, Светлое, Иверское, Николаевка, Мироновка, Петровка, Лисовка.