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ЗСУ знищили на півдні російські склади з боєприпасами і спостережний пункт Нацгвардії РФ

Анастасія КалатурПонеділок, 25 липня 2022, 02:27
ФОТО: GETTY

ЗСУ на півдні знищили командно-спостережний пункт 785-го окремого загону спецпризначення Нацгвардії РФ, два склади з боєприпасами та протитанковий ракетний комплекс "Фагот".

Джерело: ОК "Південь"

Деталі: Крім того, знищені 66 росіян, п’ять танків, дві самохідні гаубиці "Гвоздика", три одиниці броньованої та дев’ять - автомобільної техніки.

Також ЗСУ знищили безпілотник "Мерлін-ВР" поблизу Іванівки, де росіяни намагалися провести повітряну розвідку.

Остаточні втрати ворога - уточнюються.

Наша авіація завдала п’ять ударів по ворогу. Зокрема атаковані 3 ворожі опорні пункти в Бериславському районі, пари Мі-8 та Мі-24 відпрацювали 2 ворожі опорні пункти в Херсонському.

Загалом ракетно-артилерійські підрозділи наших військ виконали близько 190 вогневих завдань.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: В ніч на 24 липня ракетно-артилерійські підрозділи знищили батарею ЗРК С-300 в районі Зеленотропинського на  Херсонщині.

Теми: війнаРосія
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