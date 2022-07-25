ВСУ уничтожили на юге российские склады с боеприпасами и наблюдательный пункт Нацгвардии РФ

ВСУ на юге уничтожили командно-наблюдательный пункт 785-го отдельного отряда спецназначения Нацгвардии РФ, два склада с боеприпасами и противотанковый ракетный комплекс "Фагот".

Источник: ОК "Юг"

Детали: Кроме того, уничтожены 66 россиян, пять танков, две самоходные гаубицы "Гвоздика", три единицы бронированной и девять - автомобильной техники.

Также ВСУ уничтожили беспилотник "Мерлин-ВР" вблизи Ивановки, где россияне пытались провести воздушную разведку.

Окончательные потери врага – уточняются.

Наша авиация нанесла пять ударов по врагу. В частности, атакованы 3 вражеских опорных пункта в Бериславском районе, пары Ми-8 и Ми-24 отработали 2 вражеских опорных пункта в Херсонском.

Всего ракетно-артиллерийские подразделения наших войск выполнили около 190 огневых задач.

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Напомним: В ночь на 24 июля ракетно-артиллерийские подразделения уничтожили батарею ЗРК С-300 в районе Зеленотропинского на Херсонщине.