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ВСУ уничтожили на юге российские склады с боеприпасами и наблюдательный пункт Нацгвардии РФ

Анастасия КалатурПонедельник, 25 июля 2022, 02:27
ВСУ уничтожили на юге российские склады с боеприпасами и наблюдательный пункт Нацгвардии РФ
ФОТО: GETTY

ВСУ на юге уничтожили командно-наблюдательный пункт 785-го отдельного отряда спецназначения Нацгвардии РФ, два склада с боеприпасами и противотанковый ракетный комплекс "Фагот".

Источник: ОК "Юг"

Детали: Кроме того, уничтожены 66 россиян, пять танков, две самоходные гаубицы "Гвоздика", три единицы бронированной и девять - автомобильной техники.

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Также ВСУ уничтожили беспилотник "Мерлин-ВР" вблизи Ивановки, где россияне пытались провести воздушную разведку.

Окончательные потери врага – уточняются.

Наша авиация нанесла пять ударов по врагу. В частности, атакованы 3 вражеских опорных пункта в Бериславском районе, пары Ми-8 и Ми-24 отработали 2 вражеских опорных пункта в Херсонском.

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Всего ракетно-артиллерийские подразделения наших войск выполнили около 190 огневых задач.

Напомним: В ночь на 24 июля ракетно-артиллерийские подразделения уничтожили батарею ЗРК С-300 в районе Зеленотропинского на Херсонщине.

Темы: войнаРосcия
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