Населення Китаю почне скорочуватися до 2025 року

Зростання кількості населення Китаю значно сповільнилося і, як очікується, почне скорочуватися до 2025 року.

Джерело: Global Times з із посиланням на голову відділу народонаселення та сімейних справ Національної комісії охорони здоров'я Ян Веньчжуана, Reuters

Деталі: Оприлюднені дані про народжуваність показали, що у 2021 році народилося найменше немовлят за останні десятиліття у кількох провінціях. Зокрема кількість народжень у центральній провінції Хунань впала нижче 500 тисяч вперше майже за 60 років. У провінції Хенань вперше з 1978 року було менше 800 тисяч народжених. У східнокитайській провінції Цзянсі кількість народжених впала нижче 400 тисяч вперше з 1950-х років.

Китай бореться за те, щоб відвернути швидке скорочення природного приросту населення, оскільки багато молодих людей вважають за краще не мати дітей через такі фактори, як високі ціни та тиск на роботі. Зміна в китайському законодавстві минулого року, що дозволяє жінкам мати трьох дітей, не допомогла, і багато жінок кажуть, що ця зміна відбулася надто пізно, і вони не мають гарантій зайнятості та гендерної рівності.

Нагадаємо: Згідно з даними перепису, за останні 10 років населення Китаю збільшилося на 72 млн до 1,411 млрд в 2020 році. Водночас, річне зростання в середньому становило 0,53% - на 0,04% нижче, ніж в попередньому десятилітті. Результати перепису також засвідчили, що населення швидко старіє: люди старше 65 років зараз становлять 13,5% населення - у порівнянні з 8,9% в 2010 році.