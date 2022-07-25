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Население Китая начнет сокращаться к 2025 году

Анастасия КалатурПонедельник, 25 июля 2022, 06:18
ФОТО: GETTY

Рост населения Китая значительно замедлился и, как ожидается, начнет сокращаться к 2025 году.

Источник: Global Times со ссылкой на главу отдела народонаселения и семейных дел Национальной комиссии здравоохранения Ян Вэньчжуана, Reuters

Детали: Обнародованные данные о рождаемости показали, что в 2021 году родилось меньше всего младенцев за последние десятилетия в нескольких провинциях. В частности, количество рождений в центральной провинции Хунань упало ниже 500 тысяч впервые почти за 60 лет. В провинции Хэнань впервые с 1978 года было менее 800 тысяч родившихся. В восточнокитайской провинции Цзянси количество родившихся упало ниже 400 тысяч впервые с 1950-х годов.

Китай борется за то, чтобы предотвратить быстрое сокращение естественного прироста населения, поскольку многие молодые люди предпочитают не иметь детей из-за таких факторов, как высокие цены и давление на работе. Изменение в китайском законодательстве в прошлом году, позволяющее женщинам иметь троих детей, не помогло, и многие женщины говорят, что это изменение произошло слишком поздно, и у них нет гарантий занятости и гендерного равенства.

Напомним: Согласно данным переписи, за последние 10 лет население Китая увеличилось на 72 млн до 1,411 млрд в 2020 году. В то же время годовой рост в среднем составил 0,53% - на 0,04% ниже, чем в прошлом десятилетии. Результаты переписи также показали, что население быстро стареет: люди старше 65 лет сейчас составляют 13,5% населения – по сравнению с 8,9% в 2010 году.

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Темы: Китай
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