Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росіяни намагалися вийти на межу Луганщини з трьох сторін, та відійшли – Гайдай

Олена РощінаПонеділок, 25 липня 2022, 08:26
Росіяни намагалися вийти на межу Луганщини з трьох сторін, та відійшли – Гайдай
Луганщина в руїнах, фото від Сергія Гайдая

Спроба російських військових вийти на межу Луганської області для наступу на Донецьку область вкотре провалилася, заявляє голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

Джерело: Сергій Гайдай у Telegram

Пряма мова: "Із трьох сторін російські війська намагалися вийти на межу Луганщини – повсюди відійшли. Земля навколо цих населених пунктів нагадує планету із чисельними кратерами – туди майже щохвилини потрапляють снаряди.

Реклама:

За останню добу ворогом випущено три ракети, здійснені три масовані артилерійські атаки, два довготривалі мінометні обстріли.

Ще тричі росіяни спробували розвинути танковий наступ".

Деталі: Гайдай зазначив, що окупанти не полишають намірів розвинути наступ на великі міста Донеччини, але поки "завмерли" в Луганській області: "Гинуть, так і не побачивши сусіднього регіону". 

ВІДЕО ДНЯ

"Атакують одразу з кількох напрямків, намагаючись розосередити нашу оборону. Не вдається – 24 липня знову відійшли з втратами. Як от на ділянках Верхньокам’янка – Верхньокам’янське, Білогорівка – Верхньокам’янське та Верхньокам’янка – Івано-Дар’ївка, що на Донеччині", – заявив голова Луганської ОВА.

За його словами, по всіх цих напрямках росіяни "не тільки не просунулися, а й недорахувалися бійців, які назавжди залишилися в українській землі".

Населені пункти ворог обстрілює із винищувачів, відкриває вогонь із реактивної та зі ствольної артилерії, використовує безпілотники.

Гайдай наголосив, що Луганщина вже шостий місяць протидіє російському вторгненню. 

Пряма мова: "Росіяни налаштовувалися на короткострокову війну зі швидкою капітуляцією України, але за підсумками понад 150 днів вони то захоплюють Білогорівку, намагаючись покращити тактичне положення, то відходять із неї. Це не те, про що мріяла "друга армія світу". Амбітні наміри порушили ЗСУ".

Теми: Луганська областьвійнаДонбас
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Заяви Путіна про небажання воювати з НАТО дуже схожі на ті, що були перед вторгненням в Україну − ISW

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

Усі новини...
Луганська область
У Москві залишили чинним "вирок" українському правозахиснику про 13 років колонії
На Луганщині окупанти планують до 1 жовтня паспортизувати всіх підлітків – ЦНС
СБУ встановила 15 колаборантів, які готують псевдовибори на Луганщині
Останні новини
09:00
Нова блокада: до акції польських перевізників у Дорогуську долучаться фермери
08:38
Росіяни мають успіхи біля Степового, а ЗСУ просунулися на схід від Невельського − ISW
08:08
Чеський міністр назвав Орбана троянським конем, що працює в інтересах РФ
08:01
Генштаб ЗСУ: Росія втратила ще тисячу солдатів, 60 ББМ, 44 танки й 38 артсистем
07:55
Партія президента Сербії перемагає на дострокових виборах
07:25
ЗСУ обороняються на більшості напрямків, тримають позиції на Херсонщині – Генштаб
06:59
ППО знищила усі "Шахеди", які атакували Україну
06:30
Заяви Путіна про небажання воювати з НАТО дуже схожі на ті, що були перед вторгненням в Україну − ISW
05:06
відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері
04:18
Північна Корея запустила другу балістичну ракету: на цей раз дальнього радіусу дії − Reuters
Усі новини...
Реклама: