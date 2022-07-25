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Россияне пытались выйти на границу Луганщины с трех сторон, но отошли – Гайдай

Елена РощинаПонедельник, 25 июля 2022, 08:26
Россияне пытались выйти на границу Луганщины с трех сторон, но отошли – Гайдай
Луганщина в руинах, фото от Сергея Гайдая

Попытка российских военных выйти на границу Луганской области для наступления на Донецкую область в очередной раз провалилась, заявляет глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

Источник: Сергей Гайдай в Telegram

Прямая речь: "С трех сторон российские войска пытались выйти на границу Луганщины – повсюду отошли. Земля вокруг этих населенных пунктов напоминает планету с многочисленными кратерами – туда почти поминутно попадают снаряды.

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За последние сутки врагом выпущены три ракеты, совершены три массированных артиллерийских атаки, два длительных минометных обстрела.

Еще трижды россияне попытались развить танковое наступление".

Детали: Гайдай отметил, что оккупанты не оставляют намерений развить наступление на крупные города Донецкой области, но пока "замерли" в Луганской области: "Гибнут, так и не увидев соседнего региона".

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"Атакуют сразу с нескольких направлений, пытаясь рассредоточить нашу оборону. Не удается – 24 июля снова отошли с потерями. Как вот на участках Верхнекаменка – Верхнекаменское, Белогоровка – Верхнекаменское и Верхнекаменка – Ивано-Дарьевка, что в Донецкой области", – заявил глава Луганской ОВА.

По его словам, по всем этим направлениям россияне "не только не продвинулись, но и недосчитались бойцов, которые навсегда остались в украинской земле".

Населенные пункты враг обстреливает из истребителей, открывает огонь из реактивной и ствольной артиллерии, использует беспилотники.

Гайдай подчеркнул, что Луганщина уже шестой месяц противостоит российскому вторжению.

Прямая речь: "Россияне настраивались на краткосрочную войну с быстрой капитуляцией Украины, но по итогам более 150 дней они то захватывают Белогоровку, пытаясь улучшить тактическое положение, то отходят из нее. Это не то, о чем мечтала "вторая армия мира". Амбициозные намерения нарушили ВСУ".

Темы: Луганская областьвойнаДонбасс
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