Кіссінджер закликав у жодному разі не поступатися територіями України

Колишній держсекретар США Генрі Кіссінджер закликав під час можливих майбутніх переговорів з Москвою не поступатися територіями України, захопленими під час російського вторгнення.

Про це, як пише "Європейська правда", він сказав в інтерв’ю німецькому каналу ZDF.

"Як би там не було, переговори однозначно доведеться базувати на необхідності запобігти жертвам. І якщо відповідальні на Заході вирішать це перед переговорами, то це правильно. Вони повинні спочатку встановити межі того, чим вони за жодних обставин не поступляться. І відмова від української території не має бути однією з умов, які ми можемо прийняти", - заявив Кіссінджер.

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Він наголосив, що західні лідери у питанні переговорів з РФ повинні повною мірою координувати свою позицію з жертвою агресії.

"Президент України неодноразово, і навіть зовсім недавно, заявляв, що він не буде вести переговори про жодні українські території, які були українськими на момент початку війни. Так про що тут домовлятися? Ну, тільки про те, що Росія має очистити всі території, які вона захопила після того дня, після початку війни", - заявив колишній держсекретар США.

У травні Генрі Кісінджер виступив на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, заявивши, що Україна має віддати частину своєї території Росії, щоб покласти край війні. За його словами, принизлива поразка Росії може призвести до ще більшої дестабілізації ситуації. Кіссінджер стверджував, що було б ідеально повернутися до статус-кво, який існував до російського вторгнення 24 лютого.

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Президент України Володимир Зеленський відповів: "Таке враження, що в пана Кіссінджера на календарі не 2022 рік, а 1938-й, і він думав, що говорить з аудиторією не в Давосі, а в тодішньому Мюнхені (…). І від нього тоді не чули, що треба нібито адаптуватися до нацистів замість того, щоб рятуватися від них чи боротися з ними".

"Європейська правда" й "Українська правда" виступили тоді з редакційною статтею, у якій пояснили, чому поступки Путіну стануть поразкою Заходу.