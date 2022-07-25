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Киссинджер призвал ни в коем случае не уступать территории Украины

"Европейская правда"Понедельник, 25 июля 2022, 08:37
Киссинджер призвал ни в коем случае не уступать территории Украины
Генри Киссинджер, фото Getty Images 2019 года

Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер призвал во время возможных предстоящих переговоров с Москвой не уступать территории Украины, захваченные во время российского вторжения.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он сказал в интервью немецкому каналу ZDF.

"Как бы то ни было, переговоры однозначно придется базировать на необходимости предотвратить жертвы. И если ответственные на Западе это решат перед переговорами, то это правильно. Они должны сначала установить пределы того, чем они ни при каких обстоятельствах не уступят. И отказ от украинской территории не должен быть одним из условий, которые мы можем принять", - заявил Киссинджер.

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Он подчеркнул, что западные лидеры по вопросу переговоров с РФ должны в полной мере координировать свою позицию с жертвой агрессии.

"Президент Украины неоднократно, и даже совсем недавно, заявлял, что он не будет вести переговоры ни о каких украинских территориях, которые были украинскими на момент начала войны. Так о чем тут договариваться? Ну только о том, что Россия должна очистить все территории, которые она захватила после того дня, после начала войны", - заявил бывший госсекретарь США.

В мае Генри Киссинджер выступил на Всемирном экономическом форуме в Давосе, заявив, что Украина должна отдать часть своей территории России, чтобы положить конец войне. По его словам, унизительное поражение России может привести к еще большей дестабилизации ситуации. Киссинджер утверждал, что было бы идеально вернуться к статус-кво, существовавшему до российского вторжения 24 февраля.

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Президент Украины Владимир Зеленский ответил: "Такое впечатление, что у господина Киссинджера на календаре не 2022 год, а 1938-й, и он думал, что говорит с аудиторией не в Давосе, а в тогдашнем Мюнхене (…). И от него тогда не слышали, что нужно якобы адаптироваться к нацистам вместо того, чтобы спасаться от них или бороться с ними".

"Европейская правда" и "Украинская правда" выступили тогда с редакционной статьей, в которой объяснили, почему уступки Путину станут поражением Запада.

Темы: войнамирСША
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