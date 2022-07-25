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ЗСУ ліквідували 100 росіян у готелі в Красному Лучі – СтратКом

Роман ПетренкоПонеділок, 25 липня 2022, 09:18
ЗСУ ліквідували 100 росіян у готелі в Красному Лучі – СтратКом
фото страткому

Збройні сили внаслідок влучання по готелю в місті Красний Луч Луганської області у ніч на 24 липня знищили 100 військових, уточнили в Управлінні стратегічних комунікацій.

Джерело: Управління стратегічних комунікацій Збройних сил

Деталі: За даними офіційного відомства, українські військові влучили у командний пункт росіян, який знаходився в готелі міста Красний Луч.

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За оновленими даними СтратКому, внаслідок влучання 100 росіян загинули, відомство має "оптимістичні прогнози", що кількість вбитих зросте через травми.

 

Нагадаємо: 24 липня ЗСУ на півдні знищили командно-спостережний пункт 785-го окремого загону спецпризначення Нацгвардії РФ, два склади з боєприпасами та протитанковий ракетний комплекс "Фагот".

Теми: Луганська областьЗбройні силивійна
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