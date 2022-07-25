ВСУ ликвидировали 100 россиян в отеле в Красном Луче - СтратКом

Вооруженные силы в результате попадания по гостинице в городе Красный Луч Луганской области в ночь на 24 июля уничтожили 100 военных, уточнили в Управлении стратегических коммуникаций.

Источник: Управление стратегических коммуникаций Вооруженных сил

Детали: По данным официального ведомства, украинские военные попали в командный пункт россиян, который находился в гостинице города Красный Луч.

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По обновленным данным СтратКома, в результате попадания 100 россиян погибли, у ведомства есть "оптимистические прогнозы", что количество убитых возрастет из-за травм.

Напомним: 24 июля ВСУ на юге уничтожили командно-наблюдательный пункт 785-го отдельного отряда спецназначения Нацгвардии РФ, два склада с боеприпасами и противотанковый ракетный комплекс "Фагот".