ФСБ каже, що Україна хотіла "викрасти російські військові літаки"
Понеділок, 25 липня 2022, 10:00
Федеральна служба безпеки Росії нібито розкрила "операцію української розвідки" щодо викрадення російських військових літаків
Джерело: РБК з посиланням на ФСБ
Деталі: За версією росіян, українська розвідка намагалася "переконати російських льотчиків викрасти літаки", обіцяючи натомість гроші та громадянство країни ЄС.
У Києві нібито планували схилити російських льотчиків "здійснити переліт та посадку повітряних суден на контрольовані ЗСУ аеродроми".
Нагадаємо: Ще в перші дні війни "Укроборонпром" обіцяв сплатити премію в 1 мільйон доларів за вкрадений чи трофейний літак окупантів.
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