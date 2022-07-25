Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

ФСБ каже, що Україна хотіла "викрасти російські військові літаки"

Роман ПетренкоПонеділок, 25 липня 2022, 10:00
ілюстративне фото фсб

Федеральна служба безпеки Росії нібито розкрила "операцію української розвідки" щодо викрадення російських військових літаків

Джерело: РБК з посиланням на ФСБ

Деталі: За версією росіян, українська розвідка намагалася "переконати російських льотчиків викрасти літаки", обіцяючи натомість гроші та громадянство країни ЄС.

У Києві нібито планували схилити російських льотчиків "здійснити переліт та посадку повітряних суден на контрольовані ЗСУ аеродроми".

Нагадаємо: Ще в перші дні війни "Укроборонпром" обіцяв сплатити премію в 1 мільйон доларів за вкрадений чи трофейний літак окупантів.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: РосіяпропагандавійнаФСБ
Головне сьогодні

Зеленський додав роботи Буданову і "оновив" СБУ

оновленоСтало відомо, коли пройде другий саміт "Кримської платформи"

Зеленський: Україна розпочинає експорт зерна, але контроль безпеки – за партнерами

Зеленський змінив командувача Сил спеціальних операцій

Біля Вуглегірської ТЕС ворог має частковий успіх, на інших напрямках несе втрати – зведення

Подоляк розповів, чому Зеленський звільнив Демченка з РНБО

Усі новини...
Росія
Росія планує змінити посла в ЄС, який пропрацював 17 років
"Що не літо – то п*з*ець!". В РФ згадали прокляття "чорного серпня" і чекають на катастрофу
Глава Єврокомісії: Європа має бути готова до найгіршого сценарію з російським газом
Останні новини
22:51
"Сумую за можливістю вибору". Як живе Мелітополь в окупації
22:48
Газовий шантаж: ціни на газ в Європі стрибнули до 1900 доларів через ПП-1
22:37
Ердоган про обстріл Росією порту Одеси: "Ми не хотіли, щоб це сталось, але це сталось"
22:16
Виплати за держоблігаціями вже на 30 мільярдів перевищують запозичення – НБУ
22:07
Зеленський закликав ЄС бити у відповідь на шантаж і терор Росії
22:00
Перші британські ЗРК Stormer – уже в Україні
21:39
Зеленський додав роботи Буданову і "оновив" СБУ
21:12
Держава виділила перші 400 грантів для бізнесу в рамках "єРоботи"
20:57
США дарують Україні близько пів мільйона доз вакцини від Covid-19
20:48
Вода не відповідає нормі: у Києві рекомендують не купатись на більшості пляжів
Усі новини...