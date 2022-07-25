ФСБ каже, що Україна хотіла "викрасти російські військові літаки"

Федеральна служба безпеки Росії нібито розкрила "операцію української розвідки" щодо викрадення російських військових літаків

Джерело: РБК з посиланням на ФСБ

Деталі: За версією росіян, українська розвідка намагалася "переконати російських льотчиків викрасти літаки", обіцяючи натомість гроші та громадянство країни ЄС.

У Києві нібито планували схилити російських льотчиків "здійснити переліт та посадку повітряних суден на контрольовані ЗСУ аеродроми".

Нагадаємо: Ще в перші дні війни "Укроборонпром" обіцяв сплатити премію в 1 мільйон доларів за вкрадений чи трофейний літак окупантів.