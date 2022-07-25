ФСБ заявила, что Украина хотела "угнать российские военные самолеты"
Понедельник, 25 июля 2022, 10:00
Федеральная служба безопасности России якобы раскрыла "операцию украинской разведки" по угону российских военных самолетов
Источник: РБК со ссылкой на ФСБ
Детали: По версии россиян, украинская разведка пыталась "убедить российских летчиков угнать самолеты", обещая взамен деньги и гражданство страны ЕС.
В Киеве якобы планировали склонить российских летчиков "осуществить перелет и посадку воздушных судов на контролируемые ВСУ аэродромы".
Напомним: Государственный концерн "Укроборонпром" готов уплатить премию в 1 миллион долларов США за украденный или трофейный самолет оккупантов.
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