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Россия хочет "восстанавливать" Мариуполь до 2040 года – СМИ

Роман ПетренкоПонедельник, 25 июля 2022, 13:04
Россия хочет восстанавливать Мариуполь до 2040 года – СМИ
все фото - донбасс.реалии

Согласно документу украинской разведки, Кремль запланировал восстановление оккупированного Мариуполя Донецкой области в три этапа – до конца 2022 года, с 2023-го по 2025-й и до 2040 года.

Источник: "Донбасс.Реалии" со ссылкой на документ, переданный от источников в одном из разведывательных органов Украины

Детали: О "восстановлении" оккупированного Мариуполя свидетельствует "Концепция мастер-плана развития города", созданная в министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ.

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Согласно ему, задача на первом этапе – восстановить жизненно необходимую инфраструктуру, а также "особое внимание уделено зоне размещения кладбища", для которой рекомендовано использовать территорию аэропорта.

 

К 2025 году запланировано "строительство жилья, восстановление и развитие инженерной и транспортной инфраструктуры".

До 2040 года в российском правительстве хотят обеспечить "бюджетную эффективность и экономическую самодостаточность территорий города". Также декларируется строительство железнодорожной дороги Волноваха-Мариуполь и формирование "международного транспортного коридора", то есть автомагистрали через Мариуполь в аннексированный Крым и Одессу.

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Относительно "Азовстали", в "концепции" расписаны четыре варианта – возобновление производства, создание какой-то общественно-деловой площадки и два сценария строительства парка.

Напомним: Главарь так называемой "ДНР" Денис Пушилин заявил, что на месте завода "Азовсталь" хотят сделать технопарк или просто парковую зону.

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Темы: МариупольоккупацияРосcияпропаганда
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