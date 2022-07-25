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Резніков: Артилеристи філігранно працюють із HIMARS, обрізаючи постачання армії РФ

Олена РощінаПонеділок, 25 липня 2022, 13:22
Олексій Резніков, скриншот

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що українські артилеристи філігранно застосовують високоточну західну зброю, зокрема HIMARS’и.

Джерело: Олексій Резніков в ефірі загальнонаціонального телемарафону

Пряма мова: "Хаймерси наші артилеристи використовують дуже філігранно – як хірург скальпелем, працюють. І видно навіть на фото деяких мостових переправ дуже чітко покладено (снаряди – ред.) в районі шва цього мостового з'єднання. 

Був звіт наших колег – по суті, вони підтвердили нашу інформацію, але вони її паралельно мали завдяки супутниковому спостереженню: кількість знищених складів боєприпасів орків, кількість командних пунктів, мова йде на пів сотні об'єктів тільки щодо місць, де зберігаються боєприпаси. 

Що відповідно обрізає їхні логістичні ланцюжки і позбавляє їх спроможності вести активні бойові дії, насипаючи по великій кількості снарядів і пострілів по наших Збройних силах". 

Деталі: Резніков додав, що західні партнери вже побачили, що українські захисники і захисниці працюють професійно та ефективно, "цілі обираються дуже зрозуміло й ефективно вражаються".

Це збільшує рівень довіри і готовність надавати нову допомогу, додав міністр.

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Теми: Резніковзброявійна
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