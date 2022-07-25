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Резников: Артиллеристы филигранно работают из HIMARS, обрезая поставки армии РФ

Елена РощинаПонедельник, 25 июля 2022, 13:22
Алексей Резников, скриншот

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что украинские артиллеристы филигранно применяют высокоточное западное оружие, в частности, HIMARS'ы.

Источник: Алексей Резников в эфире общенационального телемарафона

Прямая речь: "Хаймерсы наши артиллеристы используют очень филигранно – как хирург скальпелем работают. И видно даже на фото некоторых мостовых переправ очень четко уложены (снаряды – ред.) в районе шва этого мостового соединения.

Был отчет наших коллег – по сути они подтвердили нашу информацию, но они ее параллельно имели благодаря спутниковому наблюдению: количество уничтоженных складов боеприпасов орков, количество командных пунктов, речь идет о полусотни объектов только относительно мест, где хранятся боеприпасы.

Что, соответственно, обрезает их логистические цепочки и лишает их способности вести активные боевые действия, насыпая по большому количеству снарядов и выстрелов по нашим Вооруженным силам".

Детали: Резников добавил, что западные партнеры уже увидели, что украинские защитники и защитницы работают профессионально и эффективно, "цели выбираются очень понятно и эффективно поражаются".

Это увеличивает уровень доверия и готовность оказывать новую помощь, добавил министр.

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Темы: Резниковоружиевойна
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