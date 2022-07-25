Резніков розповів про перспективи поставок танків Leopard в Україну

Україна працює з однією з європейських країн над отриманням основних бойових німецьких танків Leopard.

Про це в ефірі єдиного телемарафону в понеділок розповів міністр оборони Олексій Резніков, повідомляє "Європейська правда".

"Скоріше всього ми почнемо з однією із дружніх країн, у яких є танки Leopard. Вони готові нам їх передати", - сказав Резніков.

Реклама:

За його словами, план полягає у тому, що кількадесят перших танків Україна отримає для навчання військових. Навчання можуть відбутися на полігонах у країнах Балтії, з якими є відповідна домовленість.

"Після того, як танкові екіпажі будуть готовими, будемо продовжувати паралельно вести розмову про озброєння українських збройних сил сучасними танками. Це не тільки Leopard, ми також намагаємось переконати наших партнерів, що це можуть бути і Abrams американського виробництва", - сказав Резніков.

Раніше у правлячій коаліції Німеччини виступили за прямі поставки танків Україні.

ВІДЕО ДНЯ

Україна вже кілька місяців намагається отримати бойові танки західного зразка, однак поки що не отримала згоди на це від держав-партнерів.

За даними ЗМІ, Іспанія готова передати Україні танки Leopard 2A4. Для цього Мадриду необхідна згода Берліна.