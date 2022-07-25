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Резников рассказал о перспективах поставок танков Leopard в Украину

"Европейская правда"Понедельник, 25 июля 2022, 13:39
Leopard 1A5. Фото: Ian Tong

Украина работает с одной из европейских стран над получением основных боевых немецких танков Leopard.

Об этом в эфире единственного телемарафона в понедельник рассказал министр обороны Алексей Резников, сообщает "Европейская правда".

"Скорее всего, мы начнем с одной из дружественных стран, в которых есть танки Leopard. Они готовы нам их передать", - сказал Резников.

По его словам, план состоит в том, что несколько первых танков Украина получит для обучения военных. Учения могут состояться на полигонах в странах Балтии, с которыми есть соответствующая договоренность.

"После того, как танковые экипажи будут готовы, будем продолжать параллельно вести разговор о вооружении украинских вооруженных сил современными танками. Это не только Leopard, мы также стараемся убедить наших партнеров, что это могут быть и Abrams американского производства", - сказал Резников.

Ранее в правящей коалиции Германии выступили за прямые поставки танков Украине.

Украина уже несколько месяцев пытается получить боевые танки западного образца, однако пока не получила согласия на это от государств-партнеров.

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По данным СМИ, Испания готова передать Украине танки Leopard 2A4. Для этого Мадриду необходимо согласие Берлина.

Темы: оружиеМинобороныРезниковвойна
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