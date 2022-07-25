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Повістка ще не означає мобілізацію, але дехто діє по-старому – Резніков

Олена РощінаПонеділок, 25 липня 2022, 14:26
Олексій Резніков, фото з сайту Міноборони

Міністр оборони України Олексій Резніков пояснив, що взяття на військовий облік ще не означає відправку людини на фронт, і запевнив, що проблем із мобілізацією немає. 

Джерело: Олексій Резніков в ефірі загальнонаціонального телемарафону

Пряма мова: "Проблем із мобілізацією немає, я постійно комунікую з Генеральним штабом, із головнокомандувачем, із начальником Генерального штабу. У нас, по великому рахунку, заповнені всі необхідні позиції. Якщо сьогодні відбувається мобілізація – то по певних особливих спеціальностях". 

Деталі: Наприклад, є програма підготовки українських вояків у Великій Британії: декілька батальйонів уже проходять там навчання. Для таких відряджень можуть шукати додаткових фахівців, бажано зі знанням англійської мови. 

Масових провалів по мобілізації в Україні немає, запевнив міністр оборони. 

Пряма мова: "Центри комплектації територіальні продовжують працювати. Коли дається повістка, мова йде не про мобілізацію. Мова йде про те, що деякі люди переїхали, змушено переїхали чи перемістилися в місце проживання і не стали на облік. А вони за законом зобов'язані це зробити. 

Вручення повісток чоловікам призовного віку означає, що вони мають прийти у місцевий територіальний центр комплектації, показати документ і сказати: перевірте, він на обліку, він у резерві… Не всі, скажемо так, доїхали, не всі стали на облік, хоча вони продовжують обліковуватися – або в окупованому тимчасово місці, або переїхали на Західну Україну. 

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Ті вручення – це, в першу чергу, наведеня ладу (з обліком – ред.). 

Так, деякі центри комплектації ведуть себе за старим форматом. Я особисто категорично заперечую ідею, коли за порушення, ДТП, поведінку в ресторані чи десь вручається повістка. Це абсолютно неправильно, це дискредитація – цього не повинно бути".

Деталі: Резніков заявив, що розповіді про те, що непідготовлених мобілізованих новачків кидають "на нуль", не можуть бути правдою – це міфи і складові інформаційної війни РФ.

За процедурою людина у навчальному центрі має пройти повну підготовку від тактичної медицини до поводження зі зброєю, злагодження, забезпечення одягом і системами захисту. Лише після цього залежно від фаху мобілізований відправляється у підрозділ, наголосив міністр.

Теми: мобілізаціяарміяРезніковвійна
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