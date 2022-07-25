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Повестка еще не означает мобилизацию, но некоторые действуют по старинке – Резников

Елена РощинаПонедельник, 25 июля 2022, 14:26
Повестка еще не означает мобилизацию, но некоторые действуют по старинке – Резников
Алексей Резников, фото с сайта Минобороны

Министр обороны Украины Алексей Резников пояснил, что взятие на военный учет еще не означает отправку человека на фронт, и заверил, что проблем с мобилизацией нет.

Источник: Алексей Резников в эфире общенационального телемарафона

Прямая речь: "Проблем с мобилизацией нет, я постоянно общаюсь с Генеральным штабом, с главнокомандующим, с начальником Генерального штаба. У нас по большому счету заполнены все необходимые позиции. Если сегодня происходит мобилизация – то по особым специальностям".

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Детали: Например, есть программа подготовки украинских воинов в Великобритании: несколько батальонов уже проходят там обучение. Для таких командировок могут искать дополнительных специалистов, желательно со знанием английского языка.

Массовых провалов по мобилизации в Украине нет, заверил министр обороны.

Прямая речь: "Центры комплектации территориальные продолжают работать. Когда дается повестка, речь идет не о мобилизации. Речь идет о том, что некоторые люди переехали, вынужденно переехали или переместились в место жительства и не стали на учет. А они по закону обязаны это сделать.

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Вручение повесток мужчинам призывного возраста означает, что они должны прийти в местный территориальный центр комплектации, показать документ и сказать: проверьте, он на учете, он в резерве… Не все, скажем так, доехали, не все встали на учет, хотя они продолжают быть на учете – либо в оккупированном временно месте, либо переехали в Западную Украину.

Те вручения – это, в первую очередь, наведение порядка (с учетом – ред.).

Да, некоторые центры комплектации ведут себя по старому формату. Я лично категорически отрицаю идею, когда за нарушение, ДТП, поведение в ресторане или где-то вручается повестка. Это абсолютно неправильно, это дискредитация – этого не должно быть".

Детали: Резников заявил, что рассказы о том, что неподготовленных мобилизованных новичков бросают "на ноль", не могут быть правдой – это мифы и составляющие информационной войны РФ.

По процедуре человек в учебном центре должен пройти полную подготовку от тактической медицины до обращения с оружием, слаживания, обеспечения одеждой и системами защиты. Только после этого в зависимости от специальности мобилизованный отправляется в подразделение, подчеркнул министр.

Темы: мобилизацияармияРезниковвойна
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