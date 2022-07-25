Окупанти намагаються відновити розбомблений аеродром у Мелітополі

Окупанти намагаються відновити аеродром в Мелітополі за допомогою місцевого заводу з виробництва бетону

Джерело: Головне управління розвідки Міноборони України

Дослівно: "Окупанти в Мелітополі намагаються відновити злітно-посадкову смугу аеродрому на колишньому місці базування 25-ї бригади транспортної авіації. Для цього частково відновлено потужності заводу з виробництва бетону "Моноліт Плюс".

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Втім, повноцінний ремонт та запуск функціонування злітної смуги найближчим часом малоймовірне. Адже технологічно на подібні роботи необхідно 21-28 днів, щоб бетон набрав необхідну міцність та був здатний витримувати навантаження літаків та іншої техніки без втрати властивостей".

Деталі: За даними розвідки, окупанти планують використовувати потужності бетонного заводу для укріплення ліній оборони за допомогою зведення довготривалих вогневих точок на залізо-бетонній основі.

Крім цього повідомляється, що у тимчасово окупованому Мелітополі в районі елеватора перебуває вантажний потяг противника.

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В його складі – 8 вантажних критих вагонів з надписом "агро-фрегат". Вагони завантажуються зерном. В подальшому їх планують незаконно вивезти на територію РФ.

Також ГУР повідомляє, що загарбники використовують будівлю, де розміщувався структурний підрозділ Державної служби охорони в Мелітополі, для утримання українських громадян. Є свідчення, що до затриманих застосовуються тортури.

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