Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Окупанти намагаються відновити розбомблений аеродром у Мелітополі

Валентина РоманенкоПонеділок, 25 липня 2022, 14:36

Окупанти намагаються відновити аеродром в Мелітополі за допомогою місцевого заводу з виробництва бетону

Джерело: Головне управління розвідки Міноборони України

Дослівно: "Окупанти в Мелітополі намагаються відновити злітно-посадкову смугу аеродрому на колишньому місці базування 25-ї бригади транспортної авіації. Для цього частково відновлено потужності заводу з виробництва бетону "Моноліт Плюс".

Втім, повноцінний ремонт та запуск функціонування злітної смуги найближчим часом малоймовірне. Адже технологічно на подібні роботи необхідно 21-28 днів, щоб бетон набрав необхідну міцність та був здатний витримувати навантаження літаків та іншої техніки без втрати властивостей".

Деталі: За даними розвідки, окупанти планують використовувати потужності бетонного заводу для укріплення ліній оборони за допомогою зведення довготривалих вогневих точок на залізо-бетонній основі.

Крім цього повідомляється, що у тимчасово окупованому Мелітополі в районі елеватора перебуває вантажний потяг противника.

В його складі – 8 вантажних критих вагонів з надписом "агро-фрегат". Вагони завантажуються зерном. В подальшому їх планують незаконно вивезти на територію РФ.

ВІДЕО ДНЯ

Також ГУР повідомляє, що загарбники використовують будівлю, де розміщувався структурний підрозділ Державної служби охорони в Мелітополі, для утримання українських громадян. Є свідчення, що до затриманих застосовуються тортури.

Передісторія: 

  • В ніч на 24 липня на аеродромі окупованого Мелітополя лунали вибухи, а в Мелітопольському районі партизани пошкодили залізницю, якою росіяни возять військових і техніку.
  • 3 липня міський голова Мелітополя Іван Федоров повідомив, що обстрілами ЗСУ було знищено військову базу окупантів на Мелітопольському аеродромі.

Теми: Мелітопольрозвідкаокупація
Головне сьогодні

Південь: ЗСУ знищили пункт управління ворожої армії

Ердоган про обстріл Росією порту Одеси: "Ми не хотіли, щоб це сталось, але це сталось"

Зеленський додав роботи Буданову і "оновив" СБУ

оновленоСтало відомо, коли пройде другий саміт "Кримської платформи"

Зеленський: Україна розпочинає експорт зерна, але контроль безпеки – за партнерами

Зеленський змінив командувача Сил спеціальних операцій

Усі новини...
Мелітополь
Окупанти погрожують підірвати інфраструктуру Мелітополя в разі відступу – мер
У Мелітополі окупантам зробили "сюрприз" на аеродромі й залізниці – мер
У Мелітополі колаборанти в паніці готують собі нову мерію – ЗМІ
Останні новини
03:14
"Газпром" без попередження збільшив тиск на українському газопроводі
02:30
Франція зареєструвала понад 1700 випадків мавпячої віспи
01:32
Південь: ЗСУ знищили пункт управління ворожої армії
01:08
США працюватимуть, щоб змусити Москву виконувати зернову угоду – Держдеп
00:27
За день ворог обстріляв 5 громад Сумщини
23:45
Росіяни двічі за вечір обстріляли село на Дніпропетровщині, є руйнування
23:33
В ОБСЄ нагадали, що бойовики на Донбасі досі тримають у полоні членів місії
23:11
оновленоМайже по всій Україні оголошували повітряну тривогу
23:06
Єврокомісія попереджає, що взимку на країни ЄС чекає нова хвиля коронавірусу
22:51
"Сумую за можливістю вибору". Як живе Мелітополь в окупації
Усі новини...