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Оккупанты пытаются восстановить разбомбленный аэродром в Мелитополе

Валентина РоманенкоПонедельник, 25 июля 2022, 14:36

Оккупанты пытаются восстановить аэродром в Мелитополе с помощью местного завода по производству бетона.

Источник: Главное управление разведки Минобороны Украины

Дословно: "Оккупанты в Мелитополе пытаются восстановить взлетно-посадочную полосу аэродрома на прежнем месте базирования 25-й бригады транспортной авиации. Для этого частично восстановлены мощности завода по производству бетона "Монолит Плюс".

Впрочем, полноценный ремонт и запуск функционирования взлетной полосы в ближайшее время маловероятны. Ведь технологически на подобные работы необходимо 21-28 дней, чтобы бетон набрал необходимую прочность и был способен выдерживать погрузку самолетов и другой техники без потери свойств".

Детали: По данным разведки, оккупанты планируют использовать мощности бетонного завода для укрепления линий обороны посредством возведения долговременных огневых точек на железо-бетонной основе.

Кроме этого сообщается, что во временно оккупированном Мелитополе в районе элеватора находится грузовой поезд противника.

В его составе – 8 грузовых крытых вагонов с надписью "Агро-Фрегат". Вагоны загружаются зерном. В дальнейшем его планируется незаконно вывезти на территорию РФ.

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Также ГУР сообщает, что захватчики используют здание, где размещалось структурное подразделение Государственной службы охраны в Мелитополе, для удерживания украинских граждан. Есть свидетельства, что к задержанным применяются пытки.

Предыстория:

  • В ночь на 24 июля на аэродроме оккупированного Мелитополя раздавались взрывы, а в Мелитопольском районе партизаны повредили железную дорогу, по которой россияне возят военных и технику.
  • 3 июля городской голова Мелитополя Иван Федоров сообщил, что обстрелами ВСУ была уничтожена военная база оккупантов на Мелитопольском аэродроме.

Темы: Мелитопольразведкаоккупация
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