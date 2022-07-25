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Січеславські десантники знову вполювали "Іглою" російського Алігатора

Валентина РоманенкоПонеділок, 25 липня 2022, 16:13
Січеславські десантники знову вполювали Іглою російського Алігатора
фото ДШВ

Бійці 25 окремої повітрянодесантної Січеславської бригади ДШВ збили черговий російський гелікоптер.

Джерело: Facebook-сторінка бригади

Дослівно: "Січеславські десантники  влучним пострілом із ПЗРК " Ігла" "приземлили" ворожого Алігатора - бойовий вертоліт Ка – 52.

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Це новітня одиниця російської бойової авіації, яка випускається з 2008 року, має на озброєнні гарматну установку з лазерною системою наведення, протитанковий ракетний комплекс, авіабомби та іншу зброю.

Вартість Ка-52 становить понад 16 мільйонів доларів США".

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