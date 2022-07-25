Січеславські десантники знову вполювали "Іглою" російського Алігатора
Понеділок, 25 липня 2022, 16:13
Бійці 25 окремої повітрянодесантної Січеславської бригади ДШВ збили черговий російський гелікоптер.
Джерело: Facebook-сторінка бригади
Дослівно: "Січеславські десантники влучним пострілом із ПЗРК " Ігла" "приземлили" ворожого Алігатора - бойовий вертоліт Ка – 52.
Це новітня одиниця російської бойової авіації, яка випускається з 2008 року, має на озброєнні гарматну установку з лазерною системою наведення, протитанковий ракетний комплекс, авіабомби та іншу зброю.
Вартість Ка-52 становить понад 16 мільйонів доларів США".
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Передісторія:
ВІДЕО ДНЯ
- Жертвою "Ігли" 25-ї бригади 24 липня став російський штурмовик Су-25.
- 5 червня Січеславські десантники збили ворожий вертоліт Ка-52 "Алігатор".