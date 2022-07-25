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Сечеславские десантники снова поразили "Иглой" российского Аллигатора

Валентина РоманенкоПонедельник, 25 июля 2022, 16:13
фото ДШВ

Бойцы 25 отдельной воздушно-десантной Сечеславской бригады ДШВ сбили очередной российский вертолет.

Источник: Facebook-страница бригады

Дословно: "Сечеславские десантники точным выстрелом из ПЗРК "Игла" "приземлили" вражеского Аллигатора - боевой вертолет Ка - 52.

Это новейшая единица российской боевой авиации, выпускаемая с 2008 года, имеет на вооружении пушечную установку с лазерной системой наведения, противотанковый ракетный комплекс, авиабомбы и другое оружие.

Стоимость Ка-52 составляет более 16 миллионов долларов США".

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Темы: война
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