Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

МЗС: росіян у візових заявках мають питати, чи підтримують вони війну в Україні

"Європейська правда"Понеділок, 25 липня 2022, 16:55
МЗС: росіян у візових заявках мають питати, чи підтримують вони війну в Україні
Фото МЗС України

Спеціальний представник міністерства закордонних справ з питань санкцій Олексій Макєєв вважає, що країни світу мають включити до візової анкети для громадян Росії питання про підтримку ними війни в Україні.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Макєєв заявив в інтерв’ю Politico.

"Ми наполягаємо на тому, щоб ті росіяни, які підтримують цю геноцидну війну – а різні опитування показують, що понад 80% росіян все ще підтримують війну, – не мали доступу до вільного світу", – сказав представник МЗС.

Реклама:

Він запропонував запровадити "особливий режим" отримання віз для росіян, який передбачає обов’язкове заповнення нової анкети для російських громадян під час подання документів на візу.

За словами Макєєва, в анкеті громадяни РФ мають відповідати, чи підтримують вони війну Росії та чи вчиняли вони або їхні родичі воєнні злочини. Також можуть бути питання про те, чи почуваються заявники відповідальними або частково відповідальними за війну.

Спецпредставник МЗС з питань санкцій вважає, що такі питання могли б змусити росіян критично мислити щодо дій президента РФ Владіміра Путіна й тиснути на російський уряд.

ВІДЕО ДНЯ

"Зрештою, ми повинні сказати російському населенню, що вони несуть власну часткову відповідальність за те, що робить їхній уряд. Я думаю, що це поволі впливатиме на те, що російське населення прокинеться і почне думати про відповідальність і спонукати свій уряд змінити політику", – вважає Олексій Макєєв.

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну низка держав встановили візові обмеження для росіян, а подекуди і білорусів, чий самопроголошений президент Аляксандр Лукашенко підтримує агресію Москви.

Нагадаємо, з 1 липня Україна встановила візовий режим для громадян Росії.

Теми: МЗСРосіявійнаУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Заяви Путіна про небажання воювати з НАТО дуже схожі на ті, що були перед вторгненням в Україну − ISW

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

Усі новини...
МЗС
МЗС: Прикро, що Папа Римський поширює великодержавні ідеї РФ
На кордоні з Грузією застрягли українці, яких силою вивезли в Росію: МЗС вивчає ситуацію
До Києва прибув міністр закордонних справ Туреччини
Останні новини
09:05
Болгарія обмежить імпорт сільськогосподарської продукції
09:00
Нова блокада: до акції польських перевізників у Дорогуську долучаться фермери
08:38
Росіяни мають успіхи біля Степового, а ЗСУ просунулися на схід від Невельського − ISW
08:08
Чеський міністр назвав Орбана троянським конем, що працює в інтересах РФ
08:01
Генштаб ЗСУ: Росія втратила ще тисячу солдатів, 60 ББМ, 44 танки й 38 артсистем
07:55
Партія президента Сербії перемагає на дострокових виборах
07:25
ЗСУ обороняються на більшості напрямків, тримають позиції на Херсонщині – Генштаб
06:59
ППО знищила усі "Шахеди", які атакували Україну
06:30
Заяви Путіна про небажання воювати з НАТО дуже схожі на ті, що були перед вторгненням в Україну − ISW
05:06
відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері
Усі новини...
Реклама: