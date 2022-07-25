МЗС: росіян у візових заявках мають питати, чи підтримують вони війну в Україні

Спеціальний представник міністерства закордонних справ з питань санкцій Олексій Макєєв вважає, що країни світу мають включити до візової анкети для громадян Росії питання про підтримку ними війни в Україні.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Макєєв заявив в інтерв’ю Politico.

"Ми наполягаємо на тому, щоб ті росіяни, які підтримують цю геноцидну війну – а різні опитування показують, що понад 80% росіян все ще підтримують війну, – не мали доступу до вільного світу", – сказав представник МЗС.

Він запропонував запровадити "особливий режим" отримання віз для росіян, який передбачає обов’язкове заповнення нової анкети для російських громадян під час подання документів на візу.

За словами Макєєва, в анкеті громадяни РФ мають відповідати, чи підтримують вони війну Росії та чи вчиняли вони або їхні родичі воєнні злочини. Також можуть бути питання про те, чи почуваються заявники відповідальними або частково відповідальними за війну.

Спецпредставник МЗС з питань санкцій вважає, що такі питання могли б змусити росіян критично мислити щодо дій президента РФ Владіміра Путіна й тиснути на російський уряд.

"Зрештою, ми повинні сказати російському населенню, що вони несуть власну часткову відповідальність за те, що робить їхній уряд. Я думаю, що це поволі впливатиме на те, що російське населення прокинеться і почне думати про відповідальність і спонукати свій уряд змінити політику", – вважає Олексій Макєєв.

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З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну низка держав встановили візові обмеження для росіян, а подекуди і білорусів, чий самопроголошений президент Аляксандр Лукашенко підтримує агресію Москви.

Нагадаємо, з 1 липня Україна встановила візовий режим для громадян Росії.