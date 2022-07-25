МИД: россиян в визовых заявках должны спрашивать, поддерживают ли они войну в Украине

Специальный представитель министерства иностранных дел по санкциям Алексей Макеев считает, что страны мира должны включить в визовую анкету для граждан России вопрос о поддержке ими войны в Украине.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Макеев заявил в интервью Politico.

"Мы настаиваем на том, чтобы те россияне, которые поддерживают эту геноцидную войну – а разные опросы показывают, что более 80% россиян все еще поддерживают войну, – не имели доступа к свободному миру", – сказал представитель МИД.

Он предложил ввести "особый режим" получения виз для россиян, предусматривающий обязательное заполнение новой анкеты для российских граждан при подаче документов на визу.

По словам Макеева, в анкете граждане РФ должны отвечать, поддерживают ли они войну России и совершали ли они или их родственники военные преступления. Также могут быть вопросы о том, чувствуют ли заявители ответственные или частично ответственные за войну.

Спецпредставитель МИД по вопросам санкций считает, что такие вопросы могли бы заставить россиян критически мыслить по поводу действий президента РФ Владимира Путина и давить на российское правительство.

"В конце концов, мы должны сказать российскому населению, что они несут собственную частичную ответственность за то, что делает их правительство. Я думаю, что это будет повлиять на то, что российское население проснется и начнет думать об ответственности и побуждать свое правительство изменить политику", – считает Алексей Макеев.

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С начала полномасштабного вторжения России в Украину ряд государств установили визовые ограничения для россиян, а иногда и белорусов, чей самопровозглашенный президент Александр Лукашенко поддерживает агрессию Москвы.

Напомним, с 1 июля Украина установила визовый режим для граждан России.