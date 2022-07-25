Зеленский сменил командующего Сил специальных операций

Президент Владимир Зеленский уволил Григория Галагана с должности командующего Сил специальных операций ВСУ и назначил на эту должность Виктора Хоренко.

Источник: указы президента от 25 июля

Дословно указ: "Уволить Галагана Григория Анатольевича с должности командующего Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины".

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Детали: Другим указом Зеленский назначил на должность командующего ССО Виктора Хоренко.

Что предшествовало: 25 августа 2020 года Зеленский назначил командующим Сил специальных операций Григория Галагана, уволив с этой должности Игоря Лунева.