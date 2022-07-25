Зеленский сменил командующего Сил специальных операций
Понедельник, 25 июля 2022, 18:59
Президент Владимир Зеленский уволил Григория Галагана с должности командующего Сил специальных операций ВСУ и назначил на эту должность Виктора Хоренко.
Источник: указы президента от 25 июля
Дословно указ: "Уволить Галагана Григория Анатольевича с должности командующего Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины".
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Детали: Другим указом Зеленский назначил на должность командующего ССО Виктора Хоренко.
Что предшествовало: 25 августа 2020 года Зеленский назначил командующим Сил специальных операций Григория Галагана, уволив с этой должности Игоря Лунева.