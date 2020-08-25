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Президент змінив командування Сил спеціальних операцій

Вівторок, 25 серпня 2020, 21:57

Президент Володимир Зеленський провів зустріч з новим командувачем Сил спеціальних операцій Збройних сил України. Ним став генерал-майор Григорій Галаган.

Джерело: пресслужба Зеленського

Деталі: Він звільнив з цієї посади Ігоря Луньова.

Зеленський звернув увагу на те, що в умовах дії перемир’я, яке нині триває, змінилися завдання ССО.

Серед заходів, яких також має вжити новий командувач, президент назвав продовження розвитку всіх компонентів ССО.

Пряма мова Зеленського: "Буде більше провокацій від проросійських бойовиків, тож і командування, і особовий склад ССО мають більше працювати над їхнім недопущенням і превентивними заходами.

Також необхідне впровадження більш агресивних заходів протидії викликам, які постають, - адекватно реагувати на провокаційні дії з боку противника".

Передісторія:

  • 22 липня на засіданні Тристоронньої контактної групи у форматі відеоконференції представники України, Росії та ОБСЄ домовилися про режим повного та всеосяжного припинення вогню.
  • З опівночі 27 липня на Донбасі почав діяти режим повного та всеосяжного припинення вогню, про який домовились у ТКГ. Заборонили не лише стріляти, а й проводити розвідувальні дії та використовувати літальні апарати. Про всі заборони детально повідомили в Міноборони України.
  • Однак за перший день "повного і всеосяжного" перемир’я на Донбасі командування Об’єднаних сил України нарахувало три обстріли (з гранатометів, кулеметів і стрілецької зброї), а спостерігачі ОБСЄ зафіксували 111 порушень режиму "тиші". 

Українська правда
Теми: Зеленський


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