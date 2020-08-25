Президент змінив командування Сил спеціальних операцій
Президент Володимир Зеленський провів зустріч з новим командувачем Сил спеціальних операцій Збройних сил України. Ним став генерал-майор Григорій Галаган.
Джерело: пресслужба Зеленського
Деталі: Він звільнив з цієї посади Ігоря Луньова.
Зеленський звернув увагу на те, що в умовах дії перемир’я, яке нині триває, змінилися завдання ССО.
Серед заходів, яких також має вжити новий командувач, президент назвав продовження розвитку всіх компонентів ССО.
Пряма мова Зеленського: "Буде більше провокацій від проросійських бойовиків, тож і командування, і особовий склад ССО мають більше працювати над їхнім недопущенням і превентивними заходами.
Також необхідне впровадження більш агресивних заходів протидії викликам, які постають, - адекватно реагувати на провокаційні дії з боку противника".
Передісторія:
- 22 липня на засіданні Тристоронньої контактної групи у форматі відеоконференції представники України, Росії та ОБСЄ домовилися про режим повного та всеосяжного припинення вогню.
- З опівночі 27 липня на Донбасі почав діяти режим повного та всеосяжного припинення вогню, про який домовились у ТКГ. Заборонили не лише стріляти, а й проводити розвідувальні дії та використовувати літальні апарати. Про всі заборони детально повідомили в Міноборони України.
- Однак за перший день "повного і всеосяжного" перемир’я на Донбасі командування Об’єднаних сил України нарахувало три обстріли (з гранатометів, кулеметів і стрілецької зброї), а спостерігачі ОБСЄ зафіксували 111 порушень режиму "тиші".