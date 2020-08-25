Президент змінив командування Сил спеціальних операцій

Президент Володимир Зеленський провів зустріч з новим командувачем Сил спеціальних операцій Збройних сил України. Ним став генерал-майор Григорій Галаган.

Джерело: пресслужба Зеленського

Деталі: Він звільнив з цієї посади Ігоря Луньова.

Зеленський звернув увагу на те, що в умовах дії перемир’я, яке нині триває, змінилися завдання ССО.

Серед заходів, яких також має вжити новий командувач, президент назвав продовження розвитку всіх компонентів ССО.

Пряма мова Зеленського: "Буде більше провокацій від проросійських бойовиків, тож і командування, і особовий склад ССО мають більше працювати над їхнім недопущенням і превентивними заходами.

Також необхідне впровадження більш агресивних заходів протидії викликам, які постають, - адекватно реагувати на провокаційні дії з боку противника".

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