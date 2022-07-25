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Держспецзв’язку: російські хакери масово розіслали шкідливі листи для викрадення даних

"Українська правда"Понеділок, 25 липня 2022, 20:26
Держспецзв’язку: російські хакери масово розіслали шкідливі листи для викрадення даних
Фото Держспецзв'язку

Урядова команда реагування на комп'ютерні надзвичайні події України Cert-ua, яка діє при Держспецзв'язку,  повідомила про факти масової розсилки електронних шкідливих листів, які крадуть дані.

Джерело: Держспецзв’язку у Telegram

Деталі: Листи надсилаються з темою "Остаточний платіж" та одноіменним вкладенням у вигляді TGZ-архіву.

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Відкриття архіву призводить до завантаження на комп'ютер шкідливих програм і, як наслідок, викрадення даних.

Атаку пов'язують із угрупованням UAC-0041, так званих "російських хактивістів".

Що було раніше: Останній раз хакери іншої групи UAC-0056 розсилали небезпечні листи з метою викрадення даних з темою "Об'єднаний офіційний звіт про гуманітарну ситуацію. Україна" 11 липня.

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Теми: хакериУкраїнаРосіявійна
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