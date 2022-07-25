Госспецсвязи: российские хакеры массово разослали вредоносные письма для похищения данных
Понедельник, 25 июля 2022, 20:26
Правительственная команда реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины Cert-ua, действующая при Госспецсвязи, сообщила о фактах массовой рассылки электронных вредоносных писем, которые воруют данные.
Источник: Госспецсвязи в Telegram
Детали: Письма отправляются с темой "Окончательный платеж" и одноименным вложением в виде TGZ-архива.
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Открытие архива приводит к загрузке вредоносных программ и, как следствие, похищению данных.
Атаку связывают с группировкой UAC-0041, так называемых "российских хактивистов".
Что предшествовало: Последний раз хакеры другой группы UAC-0056 рассылали опасные письма с целью похищения данных з темой "Объединенный официальный отчет о гуманитарной ситуации. Украина" 11 июля.
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