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Госспецсвязи: российские хакеры массово разослали вредоносные письма для похищения данных

"Украинская правда"Понедельник, 25 июля 2022, 20:26
Фото Госспецсвязи

Правительственная команда реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины Cert-ua, действующая при Госспецсвязи, сообщила о фактах массовой рассылки электронных вредоносных писем, которые воруют данные.

Источник: Госспецсвязи в Telegram

Детали: Письма отправляются с темой "Окончательный платеж" и одноименным вложением в виде TGZ-архива.

Открытие архива приводит к загрузке вредоносных программ и, как следствие, похищению данных.

Атаку связывают с группировкой UAC-0041, так называемых "российских хактивистов".

Что предшествовало: Последний раз хакеры другой группы UAC-0056 рассылали опасные письма с целью похищения данных з темой "Объединенный официальный отчет о гуманитарной ситуации. Украина" 11 июля.

Темы: хакерыУкраинаРосcиявойна
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