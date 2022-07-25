Росіяни двічі за вечір обстріляли село на Дніпропетровщині, є руйнування

Росіяни вдруге за вечір обстріляли село Велика Костромка Зеленодольської громади на Дніпропетровщині, є руйнування.

Джерело: Головне управління ДСНС України у Дніпропетровській області

Дослівно: "Ворог знову обстріляв Зеленодольську громаду Криворізького району. Зі ствольної артилерії поцілив по Великій Костромці.

Реклама:

Через обстріл пошкоджені лінія електропередач, житловий будинок та господарчі споруди. Люди не постраждали".

Деталі: У ДСНС зазначили, що це вже другий ворожий обстріл Великої Костромки за вечір. Раніше агресор також пошкодив лінію електропередач, опору, зачепив трансформатор. Фахівці відновлюють світло на одній з вулиць.

Що передувало: В ніч на 25 липня російські війська обстрілювали три райони Дніпропетровської області: Нікопольський, Дніпровський та Криворізький – пошкодили приватні будинки, газовід, ангари сільгосппідприємства.