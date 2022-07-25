Россияне дважды за вечер обстреляли село на Днепропетровщине, есть разрушения

Россияне второй раз за вечер обстреляли село Большая Костромка Зеленодольской общины на Днепропетровщине, есть разрушения.

Источник: Главное управление ГСЧС Украины в Днепропетровской области

Дословно: "Враг снова обстрелял Зеленодольскую общину Криворожского района. Из ствольной артиллерии попал по Большой Костромке.

Из-за обстрелов повреждены линия электропередач, жилой дом и хозяйственные постройки. Люди не пострадали".

Детали: В ГСЧС отметили, что это уже второй вражеский обстрел Большой Костромки за вечер. Ранее агрессор также повредил линию электропередач, опору, задел трансформатор. Специалисты восстанавливают свет на одной из улиц.

Что предшествовало: В ночь на 25 июля российские войска обстреливали три района Днепропетровской области: Никопольский, Днепровский и Криворожский – повредили частные дома, газопровод, ангары сельхозпредприятия.