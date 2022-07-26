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США працюватимуть, щоб змусити Москву виконувати зернову угоду – Держдеп

Ольга Глущенко Вівторок, 26 липня 2022, 01:08
США працюватимуть, щоб змусити Москву виконувати зернову угоду – Держдеп
Нед Прайс, фото: getty images

Державний департамент Штатів заявив, що США працюватимуть із партнерами, щоб діяла угода про розблокування українських портів для вивезення зерна після російського удару по одеському порту.

Джерело: речник Держдепартаменту США Нед Прайс під час брифінгу, цитує Укрінформ

Пряма мова: "Зухвалий напад Росії на портове місто Одеса лише через 24 години після підписання цієї угоди, безумовно, підриває довіру до зобов’язань Росії перед іншими сторонами цієї угоди – ООН, Туреччиною й Україною".

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"Попри ці (ракетні – ред.) удари, ми розуміємо, що сторони продовжують підготовку до розблокування чорноморських портів України для експорту продовольства та добрив".

Деталі: Так само, за його словами, це підриває довіру до ширших гуманітарних зобов’язань РФ, які вона взяла на себе.

Прайс зауважив, що Москва таким чином продовжує навмисно перешкоджає доставці вкрай необхідного продовольства до багатьох найбідніших країн світу.

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Він також підкреслив, що Сполучені Штати "надалі очікують, що Чорноморська угода буде імплементована".

У цьому зв’язку Прайс підкреслив, що Вашингтон працюватиме з партнерами по всьому світу, "щоби добитися від Москви відповідального виконання досягнутої угоди".

Передісторія:

  • 22 липня у Стамбулі (Туреччина) було підписано угоду про розблокування українських портів для вивезення зерна. Україна не підписувала жодних документів із Росією безпосередньо: "Ініціативу щодо безпечного транспортування зерна та продуктів харчування з українських портів" підписали окремо представники Туреччини, ООН та України та окремо представники Туреччини, ООН та Росії.
  • Вранці 23 липня Росія завдала ракетного удару по порту в Одесі, де зберігається зерно, але влучила в насосну станцію, сталася пожежа.
  • В ООН припустили, що Росія не порушила домовленості, завдавши ракетного удару по порту Одеси, оскільки вона не зобов'язувалася утримуватися від ударів по тих частинах українських портів, які безпосередньо не задіяні для експорту зерна, якщо поблизу є військова ціль.

Теми: СШАРосіязерновійна
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