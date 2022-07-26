США будут работать, чтобы заставить Москву выполнять зерновое соглашение – Госдеп

Государственный департамент Штатов заявил, что США будут работать с партнерами, чтобы действовало соглашение о разблокировании украинских портов для вывоза зерна после российского удара по одесскому порту.

Источник: представитель Госдепартамента США Нед Прайс во время брифинга, цитирует Укринформ

Прямая речь: "Вызывающее нападение России на портовый город Одесса только через 24 часа после подписания этого соглашения, безусловно, подрывает доверие к обязательствам России перед другими сторонами этого соглашения - ООН, Турцией и Украиной".

"Несмотря на эти (ракетные – ред.) удары, мы понимаем, что стороны продолжают подготовку к разблокированию черноморских портов Украины для экспорта продовольствия и удобрений".

Детали: Так же, по его словам, это подрывает доверие к более широким гуманитарным обязательствам РФ, которые она взяла на себя.

Прайс отметил, что Москва таким образом продолжает намеренно препятствовать доставке крайне необходимой продовольствия во многие беднейшие страны мира.

Он также подчеркнул, что Соединенные Штаты "в дальнейшем ожидают, что Черноморское соглашение будет имплементировано".

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В этой связи Прайс подчеркнул, что Вашингтон будет работать с партнерами по всему миру, "чтобы добиться от Москвы ответственного выполнения достигнутого соглашения".

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