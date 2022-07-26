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США будут работать, чтобы заставить Москву выполнять зерновое соглашение – Госдеп

Ольга ГлущенкоВторник, 26 июля 2022, 01:08
США будут работать, чтобы заставить Москву выполнять зерновое соглашение – Госдеп
Нед Прайс, фото: getty images

Государственный департамент Штатов заявил, что США будут работать с партнерами, чтобы действовало соглашение о разблокировании украинских портов для вывоза зерна после российского удара по одесскому порту.

Источник: представитель Госдепартамента США Нед Прайс во время брифинга, цитирует Укринформ

Прямая речь: "Вызывающее нападение России на портовый город Одесса только через 24 часа после подписания этого соглашения, безусловно, подрывает доверие к обязательствам России перед другими сторонами этого соглашения - ООН, Турцией и Украиной".

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"Несмотря на эти (ракетные – ред.) удары, мы понимаем, что стороны продолжают подготовку к разблокированию черноморских портов Украины для экспорта продовольствия и удобрений".

Детали: Так же, по его словам, это подрывает доверие к более широким гуманитарным обязательствам РФ, которые она взяла на себя.

Прайс отметил, что Москва таким образом продолжает намеренно препятствовать доставке крайне необходимой продовольствия во многие беднейшие страны мира.

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Он также подчеркнул, что Соединенные Штаты "в дальнейшем ожидают, что Черноморское соглашение будет имплементировано".

В этой связи Прайс подчеркнул, что Вашингтон будет работать с партнерами по всему миру, "чтобы добиться от Москвы ответственного выполнения достигнутого соглашения".

Предыстория:

  • 22 июля в Стамбуле (Турция) было подписано соглашение о разблокировании украинских портов для вывоза зерна. Украина не подписывала никаких документов с Россией напрямую: "Инициативу по безопасной транспортировке зерна и продуктов питания из украинских портов" подписали отдельно представители Турции, ООН и Украины и отдельно представители Турции, ООН и России. 
  • Утром 23 июля Россия нанесла ракетный удар по порту в Одессе, где хранится зерно, но попали в насосную станцию, произошел пожар. 
  • В ООН допустили, что Россия не нарушила договоренности, нанеся ракетный удар по порту Одессы, поскольку она не обязывалась воздерживаться от ударов по тем частям украинских портов, которые напрямую не задействуются для экспорта зерна, если где-то поблизости есть военная цель.

Темы: СШАРосcиязерновойна
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