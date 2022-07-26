Регіони: росіяни намагалися поцілити порт Миколаєва, на Одещині є влучання в приватні будинки

Російські окупаційні війська намагались уразити портову інфраструктуру Миколаєва, противник знову вдарив ракетами по Одещині.

Джерело: дані обласних військових аміністрацій

Деталі: Ситуація в регіонах станом на 8.00

Відносно спокійно ніч минула на Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Вінницькій, Запорізькій, Кіровоградськїй, Хмельницькій, Тернопільській областях, на Черкащині, Вінничині, Полтавщині, Житомирщині та Київщині.

Одеська область: вранці завдано масованого ракетного удару, в тому числі із застосуванням авіації, з напрямку Чорного моря.

Ворог випустив кілька ракет повітряного базування.

На Одещині є влучання в приватні будівлі прибережних сіл з наступним загоранням. На місцях працюють рятувальники. Попередньо постраждалих немає.

ВІДЕО ДНЯ

Чернігівщина: вночі — два обстріли із мінометів територій біля сіл Новгород-Сіверського району. Без втрат та руйнувань.

За добу — 9 обстрілів прикордоння.

Сумщина: вночі був мінометний обстріл Середино-Будської громади, 5 "прильотів". Теж, на щастя, жертв та руйнувань немає.

Дніпропетровщина: ворог знову обстріляв Криворізький та Нікопольський райони. Село Кошове Широківської громади залишилося без світла. Люди не постраждали. У Червоногригорівській та Марганецькій громадах — без жертв та руйнувань.

Харківщина: зранку росіяни завдали ударів по цивільній інфраструктурі Харкова. Деталі щодо наслідків наразі уточнюються.

Окупанти знову завдали ударів по Чугуєву, є влучання по критичній інфраструктурі. Рятувальники продовжують розбирати наслідки понеділкових руйнувань будинку культури, де в підвалі ще залишилися люди.

По області протягом доби окупанти нанесли удари по Циркунівській громаді, у Балаклійській громаді внаслідок удару пошкоджено трубопровід газорозподільного пункту.

Луганщина: із реактивних систем залпового вогню та ствольної артилерії обстрілів зазнали десятки населених пунктів. Ворог також задіяв авіацію.

На нещодавно окупованих територіях активно готуються до "референдуму". В Луганську відкрито "приймальню Громадського штабу референдуму".

Донеччина: обстріли з артилерії, мінометів, РСЗВ "Град", авіа- та ракетний удари по містах

Бахмут, Соледар, Красногорівка, Мар’їнка, Авдіївка, Торецьк. Також постраждали с.Тоненьке, с.Нетайлове, с.Георгіївка, смт.Велика Новосілка.

За ніч і вранці — ракетний удар по Торецьку.

Три обстріли касетними боєприпасами населених пунктів Черкаської громади, пошкоджено 3 приватні будинки. Мінометні обстріли старої частини Авдіївки.

За добу по області — 3 загиблих, 8 поранених.

Миколаївщина: зранку по Миколаєву ворог завдав масованого ракетного удару. За попередньою інформацією внаслідок потрапляння боєприпасів та їх уламків уражено об’єкт критичної інфраструктури та автотранспортне підприємство. Попередньо без жертв. Детальна інформація уточнюється.

Також на околицях міста є прильоти ракет повітрянного базування. Окрім цього, була спроба уразити портову інфраструктуру міста. Також зранку обстріляно об'єкт інфраструктури в Ольшанській громаді. Постраждалих немає.

Ввечері 25 липня — обстріли с. Новомиколаївка Первомайської громади, переважно по відкритих територіях. Постраждалих немає.

Також обстрілів зазнало с. Широке Широківської громади, влучання поза межами сіл. Ввечері понеділка та зранку 26 липня — обстріли с. Червона Долина Широківської громади.

Влучання поза межами села. Постраждалих немає.

Під постійними обстрілами залишаються села, що знаходяться на лінії розмежування у Березнегуватській громаді. Ввечері понеділка під обстріли потрапило село Маліївка, зруйновано один житловий будинок. Інформація щодо постраждалих відсутня. Інформація щодо руйнувань житлових будинків уточнюється.

Херсонщина: бойові діі тривають на території Бериславського та Каховського районів, важка сутуація у звільнених селах, деякі — знищені. Критична ситуація у селах Калинівської та Великоолександрівської громад: у степових селах та тих, через які проходить річка Інгулець, — десятки знищених будинків, жодної вцілілої інфраструктури.

Одним із головних питань області є початок нового навчального року. На всю область окупанти анонсують відкриття трохи більше 20 навчальних закладів.