Регионы: россияне целились в порт Николаева, в Одесской области есть попадания в частные дома

Российские оккупационные войска пытались поразить портовую инфраструктуру Николаева, противник снова ударил ракетами по Одесщине.

Источник: данные областных военных аминистраций

Детали: Ситуация в регионах по состоянию на 8:00 26 июля.

Относительно спокойно ночь прошла на Волыни, Закарпатье, Ровенщине, Ивано-Франковской, Львовской, Черновицкой, Винницкой, Запорожской, Кировоградской, Хмельницкой, Тернопольской областях, Черкасщине, Винницкой области, Полтавщине, Житомирщине и Киевщине.

Одесская область: утром нанесен массированный ракетный удар, в том числе с применением авиации, по направлению к Черному морю.

Враг выпустил несколько ракет воздушного базирования.

В Одесской области есть попадание в частные здания прибрежных сел с последующим возгоранием. На местах работают спасатели. Предварительно пострадавших нет.

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Черниговщина: ночью — два обстрела из минометов территорий возле сел Новгород-Северского района. Без потерь и разрушений.

За сутки — 9 обстрелов пограничья.

Сумщина: ночью был минометный обстрел Середино-Будской общины, 5 "прилетов". Тоже, к счастью, жертв и разрушений нет.

Днепропетровщина: враг снова обстрелял Криворожский и Никопольский районы. Село Кошево Широковской общины осталось без света. Люди не пострадали. В Красногригорьевской и Марганецкой общинах — без жертв и разрушений.

Харьковщина: утром россияне нанесли удары по гражданской инфраструктуре Харькова. Детали по поводу последствий уточняются.

Оккупанты снова нанесли удары по Чугуеву, есть попадания по критической инфраструктуре. Спасатели продолжают разбирать последствия разрушений дома культуры, где в подвале еще остались люди.

По области в течение суток оккупанты нанесли удары по Циркуновской общине, в Балаклейской общине в результате удара поврежден трубопровод газораспределительного пункта.

Луганщина: из реактивных систем залпового огня и ствольной артиллерии обстрелам подверглись десятки населенных пунктов. Враг также задействовал авиацию.

На недавно оккупированных территориях активно готовятся к "референдуму". В Луганске открыта "приемная Общественного штаба референдума".

Донетчина: обстрелы из артиллерии, минометов, РСЗО "Град", авиа- и ракетные удары по городам:

Бахмут, Соледар, Красногоровка, Марьинка, Авдеевка, Торецк. Также пострадали с.Тоненькое, с.Нетайлово, с.Георгиевка, пгт.Великая Новоселка.

За ночь и утром – ракетный удар по Торецку.

Три обстрела кассетными боеприпасами населенных пунктов Черкасской общины, повреждены 3 частных дома. Минометные обстрелы старой части Авдеевки.

За сутки по области – 3 погибших, 8 раненых.

Николаевщина: утром по Николаеву враг нанес массированный ракетный удар. По предварительной информации в результате попадания боеприпасов и их обломков поражен объект критической инфраструктуры и автотранспортное предприятие. Предварительно без жертв. Подробная информация уточняется.

Также в окрестностях города есть прилеты ракет воздушного базирования. Кроме того, была попытка поразить портовую инфраструктуру города. Также утром обстрелян объект инфраструктуры в Ольшанской общине. Пострадавших нет.

Вечером 25 июля – обстрелы с. Новониколаевка Первомайской общины, преимущественно по открытым территориям. Пострадавших нет.

Также обстрела подверглось с. Широкое Широковской общины, попадание вне сел. Вечером понедельника и утром 26 июля – обстрелы с. Красная Долина Широковской общины.

Попадание за пределами села. Пострадавших нет.

Под постоянными обстрелами остаются деревни, находящиеся на линии разграничения в Березнеговатской общине. Вечером понедельника под обстрелы попала деревня Малиевка, разрушен один жилой дом. Информация о пострадавших отсутствует. Информация по разрушениям жилых домов уточняется.

Херсонщина: боевые действия продолжаются на территории Бериславского и Каховского районов, тяжелая сутуация в освобожденных селах, некоторые уничтожены. Критическая ситуация в селах Калиновской и Великоалександровской общин: в степных селах и тех, через которые проходит река Ингулец, — десятки уничтоженных домов, ни одной уцелевшей инфраструктуры.

Одним из главных вопросов области является начало нового учебного года. На всю область оккупанты анонсируют открытие немногим более 20 учебных заведений.