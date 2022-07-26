Одещина: росіяни цілили в критичну інфраструктуру – постраждала людина
Росіяни ракетним ударом у ніч на 26 липня намагалися зруйнувати об’єкт критичної інфраструктури в Одеському районі, внаслідок цього постраждала людина.
Джерело: Одеська районна державна адміністрація та Володимир Зеленський в Instagram
Дослівно РДА: "Зранку противником нанесено черговий ракетний удар по одній з громад Одеського району. Є одна постраждала людина.
Метою ворога було намагання зруйнувати об’єкт критичної інфраструктури".
Деталі: Пресцентр сил Оборони Півдня України оприлюднив відео наслідків ранкового ракетного удару військових РФ по приватному сектору в Одеському районі.
Водночас, президент Володимир Зеленський оприлюднив в Instagram подібне відео, але написав, що йдеться про село Затока, що в Білгород-Дністровському районі Одеської області.
Він не уточнив, коли знято відео, але наголосив, що там не було військових і їхніх баз, просто "люди відпочивали та жили".
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Передісторія:
- Одеська область під ранок вівторка 26 липня зазнала ракетної атаки із застосуванням літаків стратегічної авіації РФ.
- Оперативне командування "Південь" повідомило, що на Одещині було влучання в приватні будівлі прибережних сіл і пожежі. Попередня інформація була про відсутність постраждалих.
- У Миколаївській області на світанку 26 липня було атаковано портову інфраструктуру.