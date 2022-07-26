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Одещина: росіяни цілили в критичну інфраструктуру – постраждала людина

Олена РощінаВівторок, 26 липня 2022, 10:37
Одеська область, наслідки обстрілу, скриншот

Росіяни ракетним ударом у ніч на 26 липня намагалися зруйнувати об’єкт критичної інфраструктури в Одеському районі, внаслідок цього постраждала людина. 

Джерело: Одеська районна державна адміністрація та Володимир Зеленський в Instagram

Дослівно РДА: "Зранку противником нанесено черговий ракетний удар по одній з громад Одеського району. Є одна постраждала людина.

Метою ворога було намагання зруйнувати об’єкт критичної інфраструктури".

Деталі: Пресцентр сил Оборони Півдня України оприлюднив відео наслідків ранкового ракетного удару військових РФ по приватному сектору в Одеському районі. 

Водночас, президент Володимир Зеленський оприлюднив в Instagram подібне відео, але написав, що йдеться про село Затока, що в Білгород-Дністровському районі Одеської області.

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Він не уточнив, коли знято відео, але наголосив, що там не було військових і їхніх баз, просто "люди відпочивали та жили".

Передісторія: 

УП, доповнено
Теми: Одеська областьвійна
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