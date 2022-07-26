Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Ракетний удар по Одеській і Миколаївській областях: цілили в портову інфраструктуру

Олена РощінаВівторок, 26 липня 2022, 08:03
Ракетний удар по Одеській і Миколаївській областях: цілили в портову інфраструктуру
Обстріл Миколаєва, скриншот із відео Віталія Кіма

У ніч на 26 липня російські війська завдали ракетного удару по півдню України: в Одеській області влучили у приватні будівлі, у Миколаївській – у портову інфраструктуру.

Джерело: Офіційне повідомлення ОК "Південь" та голова Миколиської ОВА Віталій Кім

Дослівно ОК: "По півдню України нанесено масований ракетний удар, в тому числі  із застосуванням авіації, з напрямку Чорного моря. Випущено кілька ракет повітряного базування.

Реклама:

На Одещині є влучання в приватні будівлі прибережних сіл з наступним загоранням. На місцях працюють рятувальники. Попередньо постраждалих нема.

На Миколаївщині атаковано портову інфраструктуру".

Деталі: Водночас по Миколаївському району завдано удару з ЗРК С-300 із тимчасово окупованої Херсонщини. Є влучання в авторинок, інші відкриті території передмістя.

Інформація про масштаби руйнувань та постраждалих уточнюється.

Віталій Кім повідомив, що зранку 26 липня по Миколаєву було завдано масованого ракетного удару. За попередньою інформацією внаслідок потрапляння боєприпасів та їх уламків, уражено об’єкт критичної інфраструктури та автотранспортне підприємство.

Попередньо без жертв. Детальна інформація уточнюється. 

Також на околицях міста Миколаїв є прильоти ракет повітрянного базування. 

Окрім цього, була спроба уразити портову інфраструктуру міста.

Цьому переудвало: В Одеській області повідомлялося про ракетну атаку з застосуванням літаків стратегічної авіації РФ, а в Миколаєві на світанку було чути потужні вибухи.

УП, доповнено
Теми: Одеська областьМиколаївська областьвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Заяви Путіна про небажання воювати з НАТО дуже схожі на ті, що були перед вторгненням в Україну − ISW

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

Усі новини...
Одеська область
Заступника одеського військкома підозрюють в незаконному збагаченні: родина накупила машин і нерухомості
Повітряні сили вночі знищили всі чотири ракети, які атакували Одещину
На Одещині пролунали вибухи: працювала ППО
Останні новини
09:05
Болгарія обмежить імпорт сільськогосподарської продукції
09:00
Нова блокада: до акції польських перевізників у Дорогуську долучаться фермери
08:38
Росіяни мають успіхи біля Степового, а ЗСУ просунулися на схід від Невельського − ISW
08:08
Чеський міністр назвав Орбана троянським конем, що працює в інтересах РФ
08:01
Генштаб ЗСУ: Росія втратила ще тисячу солдатів, 60 ББМ, 44 танки й 38 артсистем
07:55
Партія президента Сербії перемагає на дострокових виборах
07:25
ЗСУ обороняються на більшості напрямків, тримають позиції на Херсонщині – Генштаб
06:59
ППО знищила усі "Шахеди", які атакували Україну
06:30
Заяви Путіна про небажання воювати з НАТО дуже схожі на ті, що були перед вторгненням в Україну − ISW
05:06
відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері
Усі новини...
Реклама: