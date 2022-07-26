Ракетний удар по Одеській і Миколаївській областях: цілили в портову інфраструктуру

У ніч на 26 липня російські війська завдали ракетного удару по півдню України: в Одеській області влучили у приватні будівлі, у Миколаївській – у портову інфраструктуру.

Джерело: Офіційне повідомлення ОК "Південь" та голова Миколиської ОВА Віталій Кім

Дослівно ОК: "По півдню України нанесено масований ракетний удар, в тому числі із застосуванням авіації, з напрямку Чорного моря. Випущено кілька ракет повітряного базування.

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На Одещині є влучання в приватні будівлі прибережних сіл з наступним загоранням. На місцях працюють рятувальники. Попередньо постраждалих нема.

На Миколаївщині атаковано портову інфраструктуру".

russian Terrorists still destroying critical infrastructure of Mykolayiv region. Counted 9 missiles in the morning pic.twitter.com/7ag4CeVUKH ВІДЕО ДНЯ July 26, 2022

Деталі: Водночас по Миколаївському району завдано удару з ЗРК С-300 із тимчасово окупованої Херсонщини. Є влучання в авторинок, інші відкриті території передмістя.

Інформація про масштаби руйнувань та постраждалих уточнюється.

Віталій Кім повідомив, що зранку 26 липня по Миколаєву було завдано масованого ракетного удару. За попередньою інформацією внаслідок потрапляння боєприпасів та їх уламків, уражено об’єкт критичної інфраструктури та автотранспортне підприємство.

Попередньо без жертв. Детальна інформація уточнюється.

Також на околицях міста Миколаїв є прильоти ракет повітрянного базування.

Окрім цього, була спроба уразити портову інфраструктуру міста.

Цьому переудвало: В Одеській області повідомлялося про ракетну атаку з застосуванням літаків стратегічної авіації РФ, а в Миколаєві на світанку було чути потужні вибухи.