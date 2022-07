Ракетний удар по Одеській і Миколаївській областях: цілили в портову інфраструктуру

У ніч на 26 липня російські війська завдали ракетного удару по півдню України: в Одеській області влучили у приватні будівлі, у Миколаївській – у портову інфраструктуру.

Джерело: Офіційне повідомлення ОК "Південь" та голова Миколиської ОВА Віталій Кім

Дослівно ОК: "По півдню України нанесено масований ракетний удар, в тому числі із застосуванням авіації, з напрямку Чорного моря. Випущено кілька ракет повітряного базування.

На Одещині є влучання в приватні будівлі прибережних сіл з наступним загоранням. На місцях працюють рятувальники. Попередньо постраждалих нема.

На Миколаївщині атаковано портову інфраструктуру".

russian Terrorists still destroying critical infrastructure of Mykolayiv region. Counted 9 missiles in the morning pic.twitter.com/7ag4CeVUKH