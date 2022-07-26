Одесщина: россияне целились в критическую инфраструктуру – пострадал человек
Россияне ракетным ударом в ночь на 26 июля пытались разрушить объект критической инфраструктуры в Одесском районе, в результате чего пострадал человек.
Источник: Одесская районная государственная администрация и Володимир Зеленский в Instagram
Дословно РГА: "Утром противником нанесен очередной ракетный удар по одной из общин Одесского района. Есть один пострадавший человек.
Целью врага была попытка разрушить объект критической инфраструктуры".
Детали: Пресс-центр сил Обороны Юга Украины обнародовал видео последствий утреннего ракетного удара военных РФ по частному сектору в Одесском районе.
В то же время президент Владимир Зеленский обнародовал в Instagram подобное видео, но написал, что речь идет о селе Затока, что в Белгород-Днестровском районе Одесской области.
Он не уточнил, когда снято видео, но подчеркнул, что там не было военных и их баз, просто "люди отдыхали и жили".
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Предыстория:
- Одесская область под утро вторника 26 июля подверглась ракетной атаке с применением самолетов стратегической авиации РФ.
- Оперативное командование "Юг" сообщило, что в Одесской области было попадание в частные здания прибрежных сел и пожары. Предварительная информация была об отсутствии пострадавших.
- В Николаевской области на рассвете 26 июля была атакована портовая инфраструктура.