Одесщина: россияне целились в критическую инфраструктуру – пострадал человек

Россияне ракетным ударом в ночь на 26 июля пытались разрушить объект критической инфраструктуры в Одесском районе, в результате чего пострадал человек.

Источник: Одесская районная государственная администрация и Володимир Зеленский в Instagram

Дословно РГА: "Утром противником нанесен очередной ракетный удар по одной из общин Одесского района. Есть один пострадавший человек.

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Целью врага была попытка разрушить объект критической инфраструктуры".

Детали: Пресс-центр сил Обороны Юга Украины обнародовал видео последствий утреннего ракетного удара военных РФ по частному сектору в Одесском районе.

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В то же время президент Владимир Зеленский обнародовал в Instagram подобное видео, но написал, что речь идет о селе Затока, что в Белгород-Днестровском районе Одесской области.

Он не уточнил, когда снято видео, но подчеркнул, что там не было военных и их баз, просто "люди отдыхали и жили".

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Володимир Зеленський (@zelenskiy_official)

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