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Одесщина: россияне целились в критическую инфраструктуру – пострадал человек

Елена РощинаВторник, 26 июля 2022, 10:37
Одесщина: россияне целились в критическую инфраструктуру – пострадал человек
Одесская область, последствия обстрела, скриншот

Россияне ракетным ударом в ночь на 26 июля пытались разрушить объект критической инфраструктуры в Одесском районе, в результате чего пострадал человек.

Источник: Одесская районная государственная администрация и Володимир Зеленский в Instagram

Дословно РГА: "Утром противником нанесен очередной ракетный удар по одной из общин Одесского района. Есть один пострадавший человек.

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Целью врага была попытка разрушить объект критической инфраструктуры".

Детали: Пресс-центр сил Обороны Юга Украины обнародовал видео последствий утреннего ракетного удара военных РФ по частному сектору в Одесском районе.

ВИДЕО ДНЯ

В то же время президент Владимир Зеленский обнародовал в Instagram подобное видео, но написал, что речь идет о селе Затока, что в Белгород-Днестровском районе Одесской области.

Он не уточнил, когда снято видео, но подчеркнул, что там не было военных и их баз, просто "люди отдыхали и жили".

Предыстория:

  • Одесская область под утро вторника 26 июля подверглась ракетной атаке с применением самолетов стратегической авиации РФ.
  • Оперативное командование "Юг" сообщило, что в Одесской области было попадание в частные здания прибрежных сел и пожары. Предварительная информация была об отсутствии пострадавших.
  • В Николаевской области на рассвете 26 июля была атакована портовая инфраструктура.

Темы: Одесская областьвойна
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