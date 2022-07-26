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Россияне свозят пиарщиков и ищут массовку под "референдум" в Запорожской области

Валентина РоманенкоВторник, 26 июля 2022, 11:12
Мелитополь. иллюстративная фотография

Во временно оккупированных Мелитополе и Бердянске Запорожской области начался поиск коллаборантов, которые будут создавать массовку в акциях поддержки референдума.

Источник: сайт ССО "Центр национального сопротивления"

Детали: По данным разведки, в Мелитополь уже приехали российские пиарщики и политтехнологи, базирующиеся в захваченном оккупантами помещении магазина "Фокстрот".

Их задачей является подготовка к "выборам" и "референдуму". Первым результатом является создание т.н. общественного движения "Мы вместе с россией", которое будет использоваться для массовки за деньги в акциях якобы поддержки "референдума" местными.

В основном такая картинка должна работать для граждан РФ, чтобы снизить градус недовольства войной среди местного населения, отмечают в ЦНС.

Соответствующий центр набора коллаборационистов уже работает в Бердянске. Нанятием массовки занимаются российские "волонтеры", которые также будут дополнять массовку.

За участие в акциях нужно оставить паспортные данные и получить деньги и "гуманитарку", которая должна помочь пережить продовольственный кризис, который сами россияне и создали.

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Дополнительно: Назначенный оккупантами так называемый "замглавы администрации Херсонской области" Кирилл Стремоусов, которого цитирует российская пропаганда, выразил уверенность, что псевдореферендум по присоединению к России пройдет и "этому никто не помешает".

Напомним: В Луганской области подготовкой к "референдуму" занимаются российские учителя, ведь местные в подавляющем количестве не согласились входить в "избирательные участки".

Темы: оккупацияЗапорожская областьвойна
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