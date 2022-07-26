Під завалами Будинку культури у Чугуєві знайшли тіло жінки

Рятувальники виявили тіло жінки під час розбору завалів Будинку культури у м. Чугуїв, який російські окупанти зруйнували 25 липня.

Джерело: Суспільне, голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram

Дослівно "Суспільне": "Попередньо, під бетонною плитою виявили загиблу жінку".

Реклама:

Розбір завалів у Чугуєві Фото Суспільного

Деталі: Згодом цю інформацію підтвердив і Синєгубов. Він повідомив, що рятувальники дістали з-під завалів тіло загиблої 30-річної жінки.

За словами Синєгубова, 25 липня з-під завалів вдалося врятувати 4 людей.

Фото з telegram Синєгубова

Рятувально-пошукові роботи тривають. За даними ДСНС, шукають ще двох людей, які перебували у будівлі під час атаки РФ.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: