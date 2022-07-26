Під завалами Будинку культури у Чугуєві знайшли тіло жінки
Вівторок, 26 липня 2022, 12:38
Рятувальники виявили тіло жінки під час розбору завалів Будинку культури у м. Чугуїв, який російські окупанти зруйнували 25 липня.
Джерело: Суспільне, голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram
Дослівно "Суспільне": "Попередньо, під бетонною плитою виявили загиблу жінку".
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Деталі: Згодом цю інформацію підтвердив і Синєгубов. Він повідомив, що рятувальники дістали з-під завалів тіло загиблої 30-річної жінки.
За словами Синєгубова, 25 липня з-під завалів вдалося врятувати 4 людей.
Рятувально-пошукові роботи тривають. За даними ДСНС, шукають ще двох людей, які перебували у будівлі під час атаки РФ.
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Передісторія:
- 25 липня у Харківській області російській війська обстріляли Чугуїв – влучили у школу та Будинок культури. Повідомлялося, що з-під завалів врятували трьох людей.