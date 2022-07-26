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Під завалами Будинку культури у Чугуєві знайшли тіло жінки

Ірина БалачукВівторок, 26 липня 2022, 12:38
Під завалами Будинку культури у Чугуєві знайшли тіло жінки
Розбір завалів у Чугуєві. ФОТО СУСПІЛЬНОГО 

Рятувальники виявили тіло жінки під час розбору завалів Будинку культури у м. Чугуїв, який російські окупанти зруйнували 25 липня.

Джерело: Суспільне, голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram

Дослівно "Суспільне": "Попередньо, під бетонною плитою виявили загиблу жінку". 

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Розбір завалів у Чугуєві
Фото Суспільного 

Деталі: Згодом цю інформацію підтвердив і Синєгубов. Він повідомив, що рятувальники дістали з-під завалів тіло загиблої 30-річної жінки.

За словами Синєгубова, 25 липня з-під завалів вдалося врятувати 4 людей. 

 
Фото з telegram Синєгубова 

Рятувально-пошукові роботи тривають. За даними ДСНС, шукають ще двох людей, які перебували у будівлі під час атаки РФ.   

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Теми: Харківська областьвійнажертви
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