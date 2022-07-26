Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Під завалами Будинку культури у Чугуєві знайшли тіло жінки

Ірина БалачукВівторок, 26 липня 2022, 12:38
Розбір завалів у Чугуєві. ФОТО СУСПІЛЬНОГО 

Рятувальники виявили тіло жінки під час розбору завалів Будинку культури у м. Чугуїв, який російські окупанти зруйнували 25 липня.

Джерело: Суспільне, голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram

Дослівно "Суспільне": "Попередньо, під бетонною плитою виявили загиблу жінку". 

 
Розбір завалів у Чугуєві
Фото Суспільного 

Деталі: Згодом цю інформацію підтвердив і Синєгубов. Він повідомив, що рятувальники дістали з-під завалів тіло загиблої 30-річної жінки.

За словами Синєгубова, 25 липня з-під завалів вдалося врятувати 4 людей. 

 
Фото з telegram Синєгубова 

Рятувально-пошукові роботи тривають. За даними ДСНС, шукають ще двох людей, які перебували у будівлі під час атаки РФ.   

Передісторія: 

ВІДЕО ДНЯ

Теми: Харківська областьвійнажертви
Головне сьогодні

Зеленський закликав повідомити росіянам про майже 40 тисяч вбитих окупантів

Влада визначилася із новим генпрокурором, скоро буде подання у ВР – джерела

"Нафтогаз" входить в дефолт за єврооблігаціями

фото, відеоДжонсон нагородив Зеленського премією Вінстона Черчилля

Путін просить Ердогана залучити Росію до виробництва Bayraktar – CNN Türk

Ердоган планує зустрітися з Путіним: обговорять Україну

Усі новини...
Харківська область
Росіяни вночі обстріляли Харків та Чугуїв з С-300
Окупанти знову завдали удару по Чугуєву, де під завалами ще є люди
Окупанти обстріляли школу й будинок культури в Чугуєві, з-під завалів витягли 3 людей
Останні новини
03:30
Зеленський про удари росіян: Ми будемо бити у відповідь
02:54
На Херсонщині українські захисники звільнили і зачистили Андріївку від ворога
02:42
На півдні ЗСУ виконали 300 вогневих завдань і знищили майже 90 окупантів
02:22
Пентагон: США прискорюють передачу зброї Україні
01:34
На Херсонщині окупанти збили власний ударний вертоліт – штаб
00:55
У Чугуєві під завалами шукають ще одну особу
00:27
відеоХерсонські телеграм-канали повідомляють про знищення Антонівського мосту
23:50
На хабарі затримали чиновника з департаменту транспорту Київради – Кличко
23:26
мапаМайже по всій Україні – повітряна тривога
23:09
Зеленський просить США якомога більше зброї, щоб не затягувати військові дії до зими – Politico
Усі новини...