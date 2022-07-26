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Под завалами Дома культуры в Чугуеве нашли тело женщины

Ирина БалачукВторник, 26 июля 2022, 12:38
Под завалами Дома культуры в Чугуеве нашли тело женщины
Разбор завалов в Чугуеве. Фото Общественного

Спасатели обнаружили тело женщины во время разбора завалов Дома культуры в Чугуеве, который российские оккупанты разрушили 25 июля.

Источник: Общественное, глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram

Дословно "Общественное": "Предварительно под бетонной плитой обнаружили погибшую женщину". 

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Разбор завалов в Чугуеве
Фото общественного

Детали: Позже эту информацию подтвердил и Синегубов. Он сообщил, что спасатели извлекли из-под завалов тело погибшей 30-летней женщины.

По словам Синегубова, 25 июля из-под завалов удалось спасти 4 человека. 

 
Фото Из telegram Синегубова 

Спасательно-розыскные работы продолжаются. По данным ГСЧС, ищут еще двух людей, которые находились в здании во время атаки РФ.

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Темы: Харьковская областьвойнажертвы
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