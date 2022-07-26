Под завалами Дома культуры в Чугуеве нашли тело женщины
Вторник, 26 июля 2022, 12:38
Спасатели обнаружили тело женщины во время разбора завалов Дома культуры в Чугуеве, который российские оккупанты разрушили 25 июля.
Источник: Общественное, глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram
Дословно "Общественное": "Предварительно под бетонной плитой обнаружили погибшую женщину".
Детали: Позже эту информацию подтвердил и Синегубов. Он сообщил, что спасатели извлекли из-под завалов тело погибшей 30-летней женщины.
По словам Синегубова, 25 июля из-под завалов удалось спасти 4 человека.
Спасательно-розыскные работы продолжаются. По данным ГСЧС, ищут еще двух людей, которые находились в здании во время атаки РФ.
Предыстория:
ВИДЕО ДНЯ
- 25 июля в Харьковской области российские войска обстреляли Чугуев – попали в школу и Дом культуры. Сообщалось, что из-под завалов спасли трех человек.