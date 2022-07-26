Рудик каже, що зі своїм паспортом перебуває за кордоном. Один у неї вилучили

Лідер партії "Голос", народний депутат Кіра Рудик, яка перебуває за кордоном, прокоментувала інформацію про вилучення у неї закордонного паспорта.

Джерело: комент Рудик, наданий УП пресслужбою "Голосу", співрозмовник УП в правоохоронних органах

Пряма мова: "Офіційно повідомляю: я справді перебуваю за межами України у робочій поїздці. Мій закордонний паспорт у мене. Не втрачений і не відібраний.

Перетинала кордон більше тижня тому. Чому "новини" про "втрату" закордонного паспорту зʼявились саме сьогодні — мені невідомо".

Деталі: Нардеп закликала до єдності всередині країни і відсутності внутрішніх сварок, тому що це – один із найсильніших аргументів при спілкуванні з міжнародними партнерами.

Водночас за даними джерела УП, у Рудик дійсно вилучили закордонний паспорт, який виявився недійсним, і за яким вона хотіла перетнути кордон. Невдовзі нардеп змогла виїхати з України, пред'явивши інший, вже дійсний документ.

Співрозмовник УП додав, що цей випадок був значно раніше і не має жодного відношення до історій навколо громадянства.

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Що передувало: 26 липня у телеграм-каналах з'явилася непідтверджена інформація, що Кіру Рудик "позбавляють українського громадянства" через американський паспорт. Крім цього деякі ЗМІ повідомили про вилучення закордонного паспорта Рудик при перетині нею кордону.