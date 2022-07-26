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Рудык говорит, что со своим паспортом находится за границей. Один у нее изъяли

Валентина РоманенкоВторник, 26 июля 2022, 13:44
Рудык говорит, что со своим паспортом находится за границей. Один у нее изъяли
Кира Рудык

Лидер партии "Голос", находящаяся за рубежом народный депутат Кира Рудык, прокомментировала информацию об изъятии у нее загранпаспорта.

Источник: комментарий Рудык, предоставленный УП пресс-службой "Голоса", собеседник УП в правоохранительных органах

Прямая речь: "Официально сообщаю: я действительно нахожусь за пределами Украины в рабочей поездке. Мой загранпаспорт у меня. Не потерян и не отобран.

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Пересекала границу больше недели назад. Почему "новости" о "потере" загранпаспорта появились именно сегодня - мне неизвестно".

Детали: Нардеп призвала к единству внутри страны и отсутствию внутренних ссор, потому что это один из сильнейших аргументов при общении с международными партнерами.

В то же время, по данным источника УП, у Рудык действительно изъяли загранпаспорт, который оказался недействительным, и по которому она хотела пересечь границу. Вскоре нардеп смогла выехать из Украины, предъявив другой, уже действительный документ.

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Собеседник УП добавил, что этот случай был гораздо раньше и не имеет никакого отношения к историям вокруг гражданства.

Что предшествовало: 26 июля в телеграмм-каналах появилась неподтвержденная информация, что Киру Рудык "лишают украинского гражданства" из-за американского паспорта. Кроме этого, некоторые СМИ сообщили об изъятии загранпаспорта Рудык при пересечении ею границы.

Темы: Голосгражданство
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