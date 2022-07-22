Б'ють і по паспорту. Як Коломойський, Корбан і Рабінович втратили українське громадянство

Відвідувачі президентської приймальні на четвертому поверсі Офісу президента в останні кілька днів могли помітити дуже несподіваний дует гостей головного кабінету.



До Володимира Зеленського разом навідувались люди, яких важко уявити в єдиній спайці: керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов та головний апаратник ОП Олексій Дніпров.

Непросто уявити тему, яка могла б поєднати авантюрного і по-доброму безшабашного Буданова з виваженим та обережним Дніпровим. Знайти таку було до снаги хіба сценаристам із Офісу президента.

Мова про історію, де не обійтись без таємних даних та бездоганного юридичного оформлення. Ту, де президент Зеленський позбавив українського громадянства кількох відомих політиків та одного поки не внесеного в реєстр олігарха.

Зараз мало хто згадує, але одним із перших гучних рішень Зеленського-президента було повернення українського паспорта Міхеїлу Саакашвілі.

Міхо втратив громадянство під час конфлікту з президентом Порошенком. Тож 28 травня 2019 року в команді нового глави держави пояснювали своє рішення тим, що всі українці в світі мають розуміти, що їхня країна ніколи їх не кине і завжди готова прийняти будь-кого назад.

Якраз у той період, знаючи про зміну підходів нової влади, до України повернувся й інший ворог Порошенка – олігарх Ігор Коломойський. Але замість того, щоб стати повноправним господарем ситуації в Україні, як того багато хто очікував, дніпровському бізнесмену судилась інша роль.

Коломойському випало стати наочним символом того, як за якихось три роки влада і війна змінили його колишнього товариша і бізнес-партнера Володимира Зеленського: той, хто повертав паспорти, сам їх забирає.

Як уже зробив це 22 липня з іншим дніпровським бізнесменом Геннадієм Корбаном, якого не пустили в країну на польсько-українському кордоні після відпустки.

Як і чому відбулась одна з найгучніших політичних подій 2022 року, до чого тут американська конгресменка Вікторія Спартц та які наслідки матиме припинення громадянства для Ігоря Коломойського, Геннадія Корбана, Вадима Рабіновича та депутата-"слуги" Ігоря Васильковського.

Таємний указ Його Високоповажності

Ввечері 19 липня у низці українських ЗМІ з посиланням на джерела у розвідці та на Банковій з'явилася дуже схожа інформація. Йшлося про те, що президент Зеленський підписав таємний указ про припинення українського громадянства кількох гучних персон: олігарха Ігоря Коломойського, бізнесмена і керівника тероборони Дніпра Геннадія Корбана, депутата із забороненої партії ОПЗЖ Вадима Рабіновича та члена президентської фракції Ігоря Васильковського.

Формальною причиною припинення громадянства усіх згаданих осіб було добровільне набуття ними громадянства іншої країни. У законі про громадянство такі дії є підставою для припинення громадянства України.

УП також отримала цю інформацію й одразу спробувала її перевірити в керівництві Офісу президента, Ради, уряду та інших органів, які могли бути залучені до цього процесу.

Майже одразу кілька не пов'язаних між собою джерел підтвердили факт підписання такого указу, але повідомити його точний зміст, вихідні дані чи й поділитись копією категорично відмовились. Усі співрозмовники очевидно боялись стати співучасниками такої чутливої історії.

Складність перевірки згаданої інформації полягала в тому, що укази такого типу не публікуються, оскільки містять конфіденційні особисті дані людей.

Згідно з відповідним указом, оприлюдненням таких документів вважається надсилання їх у профільні державні органи. Якими у цьому випадку є МЗС, Державна міграційна служба та Центральна виборча комісія.

Остання веде реєстр виборців і тому має знати, у кого з'явилося чи зникло громадянство, плюс із названих людей двоє – депутати, повноваження яких доведеться анулювати.

Співрозмовники УП у ЦВК підтвердили надходження відповідного указу з ОП.

Цей документ, за словами джерел в центрвиборчкомі, аналогічний до того, який у своєму Facebook 21 липня опублікував депутат від "Батьківщини" Сергій Власенко.

Співрозмовники в ЦВК переконують, що такий самий документ отримали й у МЗС. Хоч підтвердити ці дані в міністерстві УП до публікації не змогла ні неформально, ні офіційно.

Аналогічна ситуація і в самих фігурантів "списку Зеленського".

Ігор Коломойський на запитання УП, чи знає він про указ або його деталі, відповів коротко: "Ні".

Вадим Рабінович, який перебуває поза межами України, повідомлення УП прочитав, але не відповів.

Геннадій Корбан, який за даними УП, перебував у відпустці і якого новина застала в Лондоні, так само не отримував жодної офіційної інформації.

"Якщо указ є, то чому його досі не спустили на прикордонників? Бо ми ж з усіма знайомі, і вони розповідають, що по всьому західному кордону з Офісу прийшла рознарядка "не пускати Корбана". А на питання: "А на якій підставі? Дайте документ, бо нас будуть судити, як після Саакашвілі", кажуть, що "просто не пускайте, він складає небезпеку для країни". Паспорт Корбана розвішаний по всіх пунктах пропуску, а от указу немає ніде. Якби він був, то в чому була б проблема його довести до прикордонників?" – пояснював ситуацію один із близьких соратників Корбана.

Тим часом із Дніпра в бік західного кордону, за даними УП, висунулась група людей із місцевої тероборони, яку очолює Корбан. Тож до ситуації "Міхо-прорив на кордоні" було не так і далеко.

Однак все минуло досить цивілізовано. В обідню пору 22 липня, як переказують джерела у силових органах, прикордонники на пункті пропуску "Смільниця" отримали СМС такого змісту:

"На в'їзд в Україну прибув а/м марки "Мерседес", в якому слідував в якості пасажира особа КОРБАН Геннадій.., якого відповідно до указу президента України #502/2022 від 18.07.2022 позбавлено громадянства.

В подальшому відносно Корбана Геннадія необхідно прийнято рішення про недопуск. Невиконання даної вказівки буде мати наслідком дисциплінарну відповідальність".

Прикордонники почули послання "згори": на підставі доручення Дніпропетровської ДМС вилучили український паспорт Корбана і в Україну його не пустили.

Оскільки указ про припинення громадянства таємний і публікуватись не буде, не до кінця підтвердженим залишається і повний список його фігурантів.

Однак із різних джерел УП верифікувала щонайменше 4 гучних прізвища: Коломойський, Корбан, Рабінович і Васильковський.

Без права на громадянство

Ігор Валерійович був одним із тих, хто підштовхував лідера "Кварталу" йти у президенти й навіть попри скарги з боку тодішньої Адміністрації президента транслював "Слугу народу" на 1+1 фото: УП

Навіть найпалкіші прихильники Володимира Зеленського не очікували від свого улюбленця такого радикального кроку як припинення громадянства Ігоря Коломойського.

Facebook-спільнота щосили обговорює, що припиненням громадянства Зеленський нібито виводить Ігоря Валерійовича з-під дії закону про олігархів.

Однак це твердження є виключно конспірологічною хибою.

"Статус олігарха жодним чином не прив'язаний до громадянства. Олігархом може бути визнаний і іноземець, і особа без громадянства, і громадянин України", – пояснює в розмові з УП міністр юстиції Денис Малюська.

Коломойський далеко не чужий олігарх для чинної влади. Це людина, яка в 2019 році повним ходом допомагала Зеленському виграти вибори президента і рівно три роки тому, у липні 2019-го, тріумфувати на виборах парламенту.

Ігор Валерійович був одним із тих, хто підштовхував лідера "Кварталу" йти у президенти й навіть попри скарги з боку тодішньої Адміністрації президента транслював "Слугу народу" на 1+1.

Він не скупився на компліменти в бік Зеленського на всіх можливих майданчиках.

"Всі бажають Зеленському удачі. Усі хочуть, щоб сталося диво, і в нього все вийшло", – піднесено розповідав олігарх відразу після інавгурації колишнього керівника студії "Квартал 95".

Підтримка Коломойського не обмежувалася величезним медійним ресурсом. Кадри з оточення олігарха від самого початку були інтегровані у Зе!Команду та згодом балотувалися у народні депутати під брендом "Слуги народу". Навіть нишішній начальник служби безпеки президента Максим Донець – це колишній особистий охоронець Ігоря Валерійовича.

Мотивація олігарха в підтримці Зеленського була залізобетонною – після націоналізації "Приватбанку" заклятий ворог, Порошенко, за будь-яких обставин не мав стати президентом вдруге.

Ставка на керівника студії "Квартал 95" була не лише наслідком образи на п'ятого президента, але й питанням безпеки для Ігоря Валерійовича. Після того, як Федеральне бюро розслідувань США почало розслідувати можливі фінансові злочини Коломойського, єдине місце, де він міг комфортно почуватися – це Україна.

Та це було раніше.

Рішення про призупинення громадянства Коломойського має декілька складових.

Перше: своїм указом Зеленський показово дистанціюється від олігарха, з яким президента пов'язували політичні опоненти.

Він також демонструє західним партнерам, що ані Коломойський не є членом його команди, ані Зеленський не є людиною олігарха. Він обіцяв деолігархізацію, і він її проводить.

Крім того, це дуже гучний і тривожний сигнал внутрішнім елітам – так, як раніше, говорити з Зеленським не дозволено нікому. Лідер, який навчився протистояти Путіну, не буде церемонитись ні з ким усередині країни.

Друге: рішення президента повністю підвішує Коломойського через загрозу екстрадиції до США. Хоч за його власним зізнанням у нього було аж три різних громадянства, тепер у влади з'явився унікальний важіль впливу, який не дасть олігархові навіть найменшої можливості для створення політичних загроз Зеленському та його оточенню.

Щоправда, і президент втрачає будь-які запобіжники та шляхи для відмови: якщо американська юстиція пришле запит на екстрадицію, то прикрити Коломойського українським громадянством буде неможливо.

Третє: втрата громадянства ніяк не може вплинути на право власності Коломойського. Це стосується зокрема його медійних активів.

Однак 1+1 media для будь-якої влади був і залишається напрочуд важливим каналом комунікації з виборцями.

Команда Зеленського це чудово розуміє, адже холдинг Коломойського концентрує базових виборців чинного президента.

Як показала виборча кампанія 2019 року, телеканал 1+1 найкраще комунікує з політичним ядром Володимира Олександровича. За весь цей час Коломойський ані разу не розгортав свої медійні ресурси проти Зеленського, завдяки чому аудиторія "плюсів" звикла бачити президента лише в позитивному світлі.

І тепер хоч формально Коломойський не втрачає своєї частки в 1+1 медіа, але поєднання "американської загрози" та припинення громадянства може стати вагомим аргументом для шантажу олігарха.

Хоча шантаж Коломойського може перетворитися на двосічний меч, гострий з обох сторін.

Варто пам'ятати, що Ігор Валерійович є носієм величезної кількості чутливої політичної та фінансової інформації для ОПУ, яка може призвести до непередбачуваних наслідків.

Геннадій Олегович є близьким другом міського голови Дніпра Бориса Філатова. Загалом же, вони разом керують містом фото: скрін відео

У 2015 році Геннадій Корбан страшенно ворогував із Петром Порошенком. За попередньої влади йому довелося побувати в СІЗО, а згодом тривалий час пожити в Ізраїлі.

Схоже, що при Зеленському в певному сенсі історія для Корбана повторюється.

Геннадій Олегович є близьким другом міського голови Дніпра Бориса Філатова. Загалом же, вони разом керують містом.

Від самого початку президентства Зеленського у них обох склалися достатньо непрості відносини з ОПУ. В 2019 році Філатов публічно бився об заклад із президентом, що якщо в короткий термін не відремонтують Центральний міст, мер піде у відставку.

Далі були обшуки в мерії, перевірки силовиків на предмет можливого привласнення бюджетних коштів тощо. Врешті-решт після зміни керівника ОПУ відносини Банкової з міською владою Дніпра якось вирівнялися.

Під час повномасштабної війни Філатов із Корбаном активно включилися у захист свого регіону. Як наслідок, за час повномасштабної війни мер зі своїм другом суттєво укріпили позиції не лише в місті, але й в області.

Однак головною причиною для різкого погіршення стосунків з ОПУ стало не їхнє медійне та політичне посилення.

Як пояснюють джерела у близькому оточенні Корбана, на Банковій переконані, що за атаками в бік голови ОПУ Андрія Єрмака з вуст конгресвумен Вікторії Спартц стоять саме мер Дніпра та його найближчий друг.

Варто нагадати, що Спартц досить дивно закликала голову ОПУ піти у відставку та надсилала листа президенту США з вимогою надати пояснення щодо безпечності переговорів із Єрмаком.

"В Офісі реально вважають, що Корбан накрутив Спартц атакувати Єрмака. Там вірять, що він стоїть за скандалом. Хоча він її там особливо й не знає – там Філатов з нею дружить", – обурюється в бесіді з УП співрозмовник, близький до Корбана.

Версію про те, що "Спартц "накачав" Філатов", в одному з недавніх інтерв'ю російським журналістам озвучив і ручний прогнозист, радник голови ОПУ Олексій Арестович.

"Вікторію постійно накачували. Я знаю, з ким вона зустрічалася в Україні, знаю, хто накачував. Це мер Дніпра Філатов та лідер Нацкорпусу Андрій Білецький", – хитро посміхаючись, заявив Арестович.

Цікавий нардеп, якому припинили громадянство – це депутат "Слуги народу" Ігор Васильковський фото: facebook

Але щоб "список Зеленського" не виглядав уже так відкрито як помста, в указі президента про припинення громадянства є низка інших маловідомих людей і два народні депутати.

Зокрема йдеться про співголову забороненої "ОПЗЖ" Вадима Рабіновича, який перед початком повномасштабної війни завбачливо виїхав за кордон.

Рабінович – достатньо зручна мішень, адже він є відкритим проросійським політиком і був одним із публічних соратників Віктора Медведчука.

Після того, як РНБО заблокувала телеканали кума Путіна, Рабінович із трибуни Ради називав це рішення "фашизмом" і злісно погрожував Зеленському імпічментом. А потім сам їздив у Кремль шукати рятунку.

Торік проти нього навіть відкрили кримінальне провадження за те, що в своїх соціальних мережах він опублікував мапу України без Криму.

Ще один цікавий нардеп, якому припинили громадянство – це депутат "Слуги народу" Ігор Васильковський.

Рабінович – достатньо зручна мішень, адже він є відкритим проросійським політиком і був одним із публічних соратників Віктора Медведчука фото: мост днепр

Хто це такий, не особливо знають навіть депутати "Слуги народу".

Васильковський пройшов у Раду за мажоритарним округом №139 Одещини. Під час виборів до парламенту 2019 року місцеві ЗМІ повідомляли, що у Васильковського є болгарський паспорт.

Цікаво, що він є одним із найбільших прогульників у монобільшості. За даними руху "Чесно", з 24 лютого Васильковський на роботу до Ради так і не з'являвся.

"Думаю, Васильковського вписали чисто для того, щоб показати, що це не помста, а що ми і своїх теж чистимо", – пояснив один із впливових депутатів "Слуги народу".

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"Ну що Корбан? Щось придумає, потусує в Європі чи ще кудись з'їздить поки. А от Коломойському взагалі туго. Люди з його оточення розказують, що він сидить і вдає бойовий настрій, що піде судитись, 25 стаття Конституції ("Громадянин України не може бути позбавлений громадянства" – УП) і так далі. Але якщо йому скажуть виїхати, то куди б він не поїхав з України, то, вважай, прямо в руки американцям", – розмірковує співрозмовник із оточення Корбана, після новин 22 липня.

І справді, остання територія, якою була для дніпровського олігарха Україна, перестала бути його фортецею.

Але є одна маленька лазівка, крізь яку ще пробивається промінчик надії.

"Ключове, у чому всі помиляються. Мова йде не про позбавлення громадянства. Цієї процедури не існує. Ідеться про припинення. Тобто може бути і поновлення. Коли виправляться, усунуть недоліки, покаються. Хоча останнє – не правовий термін", – напівжартома окреслює можливий майбутній сценарій один із членів близького оточення Зеленського.

Але якими б не були наступні дії фігурантів цієї історії, очевидний наслідок, який не може не лякати навіть тих, хто взагалі не має до неї стосунку.

Волюнтаризм, вибірковість та й автократія якось раптом перестали бути просто словами з політичного словника, поступово пускаючи коріння у наше сьогодення і, не дай Бог, майбутнє.

Роман Романюк, Роман Кравець, УП