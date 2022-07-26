Представників Росії в СКЦ по українському зерну очолює контр-адмірал

Російська делегація на чолі з контр-адміралом Едуардом Луйком працюватиме у чотиристоронньому Спільному координаційному центрі з транспортування українського зерна.

Джерело: Міністерство оборони Росії

Деталі: Міноборони РФ повідомляє, що, відповідно до положень "Ініціативи про взаєморозуміння щодо безпечного транспортування зерна з портів України", розпочав свою роботу Спільний координаційний центр (СКЦ) у Стамбулі (Туреччина).

"Передова група російських експертів сьогодні прибуде до Стамбула і розпочне роботу у чотиристоронньому форматі. Російську делегацію очолює контр-адмірал Едуард Луйк", – заявило російське Міноборони.

Головним завданням російських фахівців у СКЦ у відомстві назвали "оперативне вирішення всіх необхідних питань для виходу "Ініціативи" на етап практичної реалізації".

Міноборони РФ додало, що тримає на особливому контролі діяльність російських представників у Спільному координаційному центрі.

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