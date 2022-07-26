Представників Росії в СКЦ по українському зерну очолює контр-адмірал
Російська делегація на чолі з контр-адміралом Едуардом Луйком працюватиме у чотиристоронньому Спільному координаційному центрі з транспортування українського зерна.
Джерело: Міністерство оборони Росії
Деталі: Міноборони РФ повідомляє, що, відповідно до положень "Ініціативи про взаєморозуміння щодо безпечного транспортування зерна з портів України", розпочав свою роботу Спільний координаційний центр (СКЦ) у Стамбулі (Туреччина).
"Передова група російських експертів сьогодні прибуде до Стамбула і розпочне роботу у чотиристоронньому форматі. Російську делегацію очолює контр-адмірал Едуард Луйк", – заявило російське Міноборони.
Головним завданням російських фахівців у СКЦ у відомстві назвали "оперативне вирішення всіх необхідних питань для виходу "Ініціативи" на етап практичної реалізації".
Міноборони РФ додало, що тримає на особливому контролі діяльність російських представників у Спільному координаційному центрі.
Передісторія:
- 22 липня у Стамбулі (Туреччина) було підписано угоду про розблокування українських портів для вивезення зерна. Україна не підписувала жодних документів із Росією безпосередньо: "Ініціативу щодо безпечного транспортування зерна та продуктів харчування з українських портів" підписали окремо представники Туреччини, ООН та України та окремо представники Туреччини, ООН та Росії.
- Вранці 23 липня Росія завдала ракетного удару по порту в Одесі, де зберігається зерно, але влучила в насосну станцію, сталася пожежа.
- Це викликало осуд України та її партнерів і ще більше похитнуло довіру до обіцянок Росії.