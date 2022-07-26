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Представників Росії в СКЦ по українському зерну очолює контр-адмірал

Олена РощінаВівторок, 26 липня 2022, 15:29
Представників Росії в СКЦ по українському зерну очолює контр-адмірал
Контр-адмірал Едуард Луйк, фото ТРК ЗС РФ "Звезда"

Російська делегація на чолі з контр-адміралом Едуардом Луйком працюватиме у чотиристоронньому Спільному координаційному центрі з транспортування українського зерна.

Джерело: Міністерство оборони Росії

Деталі: Міноборони РФ повідомляє, що, відповідно до положень "Ініціативи про взаєморозуміння щодо безпечного транспортування зерна з портів України", розпочав свою роботу Спільний координаційний центр (СКЦ) у Стамбулі (Туреччина).

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"Передова група російських експертів сьогодні прибуде до Стамбула і розпочне роботу у чотиристоронньому форматі. Російську делегацію очолює контр-адмірал Едуард Луйк", – заявило російське Міноборони.

Головним завданням російських фахівців у СКЦ у відомстві назвали "оперативне вирішення всіх необхідних питань для виходу "Ініціативи" на етап практичної реалізації".

Міноборони РФ додало, що тримає на особливому контролі діяльність російських представників у Спільному координаційному центрі.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • 22 липня у Стамбулі (Туреччина) було підписано угоду про розблокування українських портів для вивезення зерна. Україна не підписувала жодних документів із Росією безпосередньо: "Ініціативу щодо безпечного транспортування зерна та продуктів харчування з українських портів" підписали окремо представники Туреччини, ООН та України та окремо представники Туреччини, ООН та Росії.
  • Вранці 23 липня Росія завдала ракетного удару по порту в Одесі, де зберігається зерно, але влучила в насосну станцію, сталася пожежа.
  • Це викликало осуд України та її партнерів і ще більше похитнуло довіру до обіцянок Росії.

Теми: зерноРосіяТуреччинаЧорне море
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