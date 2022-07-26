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Представителей России в СКЦ по украинскому зерну возглавляет контр-адмирал

Елена РощинаВторник, 26 июля 2022, 15:29
Представителей России в СКЦ по украинскому зерну возглавляет контр-адмирал
Контр-адмирал Эдуард Луйк, фото ТРК ВС РФ "Звезда"

Российская делегация во главе с контр-адмиралом Эдуардом Луйком будет работать в четырехстороннем Совместном координационном центре по транспортировке украинского зерна. 

Источник: Министерство обороны России

Детали: Минобороны РФ сообщает, что, в соответствии с положениями "Инициативы о взаимопонимании по безопасной транспортировке зерна из портов Украины", начал свою работу Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле (Турция).

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"Передовая группа российских экспертов сегодня прибудет в Стамбул и приступит к работе в четырехстороннем формате. Российскую делегацию возглавляет контр-адмирал Эдуард Луйк", – заявило российское Минобороны.

Главной задачей российских специалистов в СКЦ в ведомстве назвали "оперативное решение всех необходимых вопросов для выхода "Инициативы" на этап практической реализации". 

Минобороны РФ добавило, что держит на особом контроле деятельность российских представителей в Совместном координационном центре.

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Предыстория:

  • 22 июля в Стамбуле (Турция) было подписано соглашение о разблокировании украинских портов для вывоза зерна. Украина не подписывала никаких документов с Россией напрямую: "Инициативу по безопасной транспортировке зерна и продуктов питания из украинских портов" подписали отдельно представители Турции, ООН и Украины и отдельно представители Турции, ООН и России. 
  • Утром 23 июля Россия нанесла ракетный удар по порту в Одессе, где хранится зерно, но попали в насосную станцию, произошел пожар.
  • Это вызвало осуждение Украины и ее партнеров и еще больше пошатнуло доверие к обещаниям России.

Темы: зерноРосcияТурцияЧерное море
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