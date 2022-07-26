Представителей России в СКЦ по украинскому зерну возглавляет контр-адмирал

Российская делегация во главе с контр-адмиралом Эдуардом Луйком будет работать в четырехстороннем Совместном координационном центре по транспортировке украинского зерна.

Источник: Министерство обороны России

Детали: Минобороны РФ сообщает, что, в соответствии с положениями "Инициативы о взаимопонимании по безопасной транспортировке зерна из портов Украины", начал свою работу Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле (Турция).

"Передовая группа российских экспертов сегодня прибудет в Стамбул и приступит к работе в четырехстороннем формате. Российскую делегацию возглавляет контр-адмирал Эдуард Луйк", – заявило российское Минобороны.

Главной задачей российских специалистов в СКЦ в ведомстве назвали "оперативное решение всех необходимых вопросов для выхода "Инициативы" на этап практической реализации".

Минобороны РФ добавило, что держит на особом контроле деятельность российских представителей в Совместном координационном центре.

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