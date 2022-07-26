Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Эрдоган планирует встретиться с Путиным: обсудят Украину

Мазуренко Алена Вторник, 26 июля 2022, 16:55
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБА КРЕМЛЯ

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 5 августа встретится с президентом РФ Владимиром Путиным, чтобы обсудить войну против Украины.

Источник: российское прокремлевское издание "РИА Новости", ANADOLU

Детали: Эрдоган в пятницу посетит Сочи с однодневным визитом.

Сообщается, что Эрдоган собирается в Сочи, чтобы обсудить с Путиным ситуацию в Украине и "продуктовую сделку".

Информацию подтвердил спикер Путина Дмитрий Песков. 

Напомним:

  • После обстрела Россией порта Одессы ракетами "Калибр" утром 23 июля генеральный секретарь ООН Антонио Гуттериш выступил с заявлением, в котором безоговорочно осуждает атаку.
  • Посол США в Украине Бриджит Бринк назвала недопустимым ракетный удар по порту Одессы, заявив, что Кремль продолжает использовать еду как оружие. Также осудили атаку ЕС и ряд отдельных стран-членов.
  • Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что после обстрела российскими войсками порта в Одессе и дальше ожидает от всех участников "зернового соглашения" соблюдения своих обязательств.
  • В то же время в Кремле заявили, что ракетный удар по порту Одессы был направлен на военную инфраструктуру и никак не влияет на договоренности по вывозу зерна.

Детальнее о подписанных в Стамбуле договоренностях - в новом видео "ЕвроПравды", а также в статье: Стамбул как "Минск": что получит Россия от Запада в "зерновом соглашении" и вокруг него.

ВИДЕО ДНЯ

Читайте также: Хлібне місце: яку роль обрала Туреччина у "зерновій угоді" та чому закриває очі на дії РФ

Следите за новостями УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Темы: ПутинЭрдоганТурцияРосcия
Главное сегодня

Перед аннексией РФ хочет захватить больше территории Украины, но вряд ли сможет – ISW

В Херсонской области оккупанты сбили собственный ударный вертолет – штаб

Зеленский призвал сообщить россиянам о почти 40 тысячах убитых оккупантов

Власти определились с новым генпрокурором, скоро будет представление в ВР – источники

"Нафтогаз" входит в дефолт по еврооблигациям

фото, видеоДжонсон наградил Зеленского премией Уинстона Черчилля

Все новости...
Путин
Путин просит Эрдогана открыть завод Bayraktar и привлечь Россию – CNN Türk
Российские семьи пропавших в Украине оккупантов требуют у Путина найти родных, но не прекратить войну
Кремль не исключил контакт Шредера с Путиным в России
Последние новости
06:42
Из Донбасса во Львов 27 июля отправится эвакуационный поезд
05:47
Россияне ударили по Харькову ракетами С-300 – мэр
05:25
фотоВраг нанес удары по Сумщине из минометов и "Града", ранена женщина
04:28
Перед аннексией РФ хочет захватить больше территории Украины, но вряд ли сможет – ISW
03:30
Зеленский об ударах россиян: Мы будем бить в ответ
02:54
В Херсонской области украинские защитники освободили и зачистили Андреевку от врага
02:42
На юге ВСУ выполнили 300 огневых задач и уничтожили около 90 оккупантов
02:22
Пентагон: США ускоряют передачу оружия Украине
01:34
В Херсонской области оккупанты сбили собственный ударный вертолет – штаб
00:55
В Чугуеве под завалами ищут еще одного человека
Все новости...