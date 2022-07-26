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Эрдоган планирует встретиться с Путиным: обсудят Украину

Алена МазуренкоВторник, 26 июля 2022, 16:55
Эрдоган планирует встретиться с Путиным: обсудят Украину
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБА КРЕМЛЯ

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 5 августа встретится с президентом РФ Владимиром Путиным, чтобы обсудить войну против Украины.

Источник: российское прокремлевское издание "РИА Новости", ANADOLU

Детали: Эрдоган в пятницу посетит Сочи с однодневным визитом.

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Сообщается, что Эрдоган собирается в Сочи, чтобы обсудить с Путиным ситуацию в Украине и "продуктовую сделку".

Информацию подтвердил спикер Путина Дмитрий Песков. 

Напомним:

ВИДЕО ДНЯ
  • После обстрела Россией порта Одессы ракетами "Калибр" утром 23 июля генеральный секретарь ООН Антонио Гуттериш выступил с заявлением, в котором безоговорочно осуждает атаку.
  • Посол США в Украине Бриджит Бринк назвала недопустимым ракетный удар по порту Одессы, заявив, что Кремль продолжает использовать еду как оружие. Также осудили атаку ЕС и ряд отдельных стран-членов.
  • Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что после обстрела российскими войсками порта в Одессе и дальше ожидает от всех участников "зернового соглашения" соблюдения своих обязательств.
  • В то же время в Кремле заявили, что ракетный удар по порту Одессы был направлен на военную инфраструктуру и никак не влияет на договоренности по вывозу зерна.

Детальнее о подписанных в Стамбуле договоренностях - в новом видео "ЕвроПравды", а также в статье: Стамбул как "Минск": что получит Россия от Запада в "зерновом соглашении" и вокруг него.

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Темы: ПутинЭрдоганТурцияРосcия
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