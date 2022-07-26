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​На окупованих росіянами територіях фіксують ріст злочинності – поліція

"Українська правда"Вівторок, 26 липня 2022, 18:16
​На окупованих росіянами територіях фіксують ріст злочинності – поліція
Начальник Департаменту карного розшуку Вадим Дзюбинський, Нацполіція

На тимчасово окупованих територіях України правоохоронці фіксують стрімкий ріст злочинності, зокрема вбивств та викрадення авто. 

Джерело: Нацполіція з посиланням на заяву начальника Департаменту карного розшуку Вадима Дзюбинського 26 липня під час брифінгу

Пряма мова: "Попри те, що загальна злочинність (в Україні - ред.) зменшилася впродовж півроку на 25 відсотків і рівень тяжких та особливо тяжких злочинів залишився на рівні минулого року, кількість умисних вбивств збільшилася через вбивства, які були вчинені на окупованих і деокупованих територіях.

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Під час активних бойових дій у нас з’являється велика кількість необлікованої, трофейної, втраченої зброї, яка різними шляхами потрапляє на мирну територію, де в подальшому розповсюджується, зберігається, а також використовується для скоєння різних видів злочинів".

Деталі: За його словами, значну частину злочинів на окупованих територіях скоюють російські військові. Однак в Україні загалом знизився рівень злочинності через масову міграцію людей всередині країни та за кордон, комендантську годину, роботу правоохоронців та тероборони. 

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Водночас з травня фіксують тенденцію щодо збільшення рівня злочинності. Майже на 86% зросла статистика викрадення авто у порівнянні з минулим роком, однак зменшилася кількість квартирних крадіжок, розбійних нападів і пограбувань. 

Пряма мова: "На територіях, де не відбувалися активні бойові дії, майже не фіксуються кваліфіковані незаконні заволодіння транспортом. В основному ми реєструємо такі злочини на окупованих і деокупованих територіях Луганської, Донецької, Харківської, Чернігівської, Сумської областей". 

Теми: окупаціяполіція
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