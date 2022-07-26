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На оккупированных россиянами территориях фиксируют рост преступности – полиция

"Украинская правда"Вторник, 26 июля 2022, 18:16
На оккупированных россиянами территориях фиксируют рост преступности – полиция
Начальник Департамента уголовного розыска Вадим Дзюбинский, Нацполиция

На временно оккупированных территориях Украины правоохранители фиксируют стремительный рост преступности, в частности убийств и угона транспорта. 

Источник: Нацполиция со ссылкой на заявление начальника Департамента уголовного розыска Вадима Дзюбинского 26 июля во время брифинга

Прямая речь: "Несмотря на то, что общая преступность (в Украине - ред.) уменьшилась на протяжении полугода на 25 процентов и уровень тяжких и особо тяжких преступлений остался на уровне прошлого года, количество умышленных убийств увеличилось из-за убийств, совершенных на оккупированных и деоккупированных территориях.

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Во время активных боевых действий у нас появляется большое количество неучтенного, трофейного, утраченного оружия, которое разными путями попадает на мирную территорию, где в дальнейшем распространяется, хранится, а также используется для совершения различных видов преступлений".

Детали: По его словам, значительную часть преступлений на оккупированных территориях совершают российские военные. Однако в Украине в целом снизился уровень преступности из-за массовой миграции людей внутри страны и за границу, комендантского часа, работы правоохранителей и теробороны.

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В то же время с мая фиксируют тенденцию увеличения уровня преступности. Почти на 86% выросла статистика угона авто по сравнению с прошлым годом, однако уменьшилось количество квартирных краж, разбойных нападений и ограблений.

Прямая речь: "На территориях, где не происходили активные боевые действия, почти не фиксируются квалифицированные незаконные завладения транспортом. В основном, мы регистрируем такие преступления на оккупированных и деоккупированных территориях Луганской, Донецкой, Харьковской, Черниговской, Сумской областей"

Темы: оккупацияполиция
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